DWTS: Το 4ο live έρχεται απόψε στις 21.00 και είναι γεμάτο... εκπλήξεις!

To 4o live για το «Dancing with the Stars» έρχεται την Κυριακή 7 Νοεμβρίου και οι 14 celebrities με τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση του Λευτέρη Μητσόπουλου και της παρτενέρ του Κριστίνα Νοβακίβσκα στο 3ο live, έρχονται σαν stars του σινεμά για να μας παρασύρουν σε ένα λαμπερό, χορευτικό Movie Night Live!

H πάντα και παντού εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά, ο πάντα και παντού απολαυστικός Λάμπρος Φισφής και οι τέσσερις έμπειροι και απρόβλεπτοι κριτές, Στέφανος Δημουλάς, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου, Jason Roditis, θα υποδεχθούν τα 14 λατρεμένα αστέρια, που θα εκτελέσουν υπέροχες χορογραφίες εμπνευσμένες από επιτυχημένα, αξέχαστα κινηματογραφικά τραγούδια.

Η Χριστίνα μεταφέρεται στη δεκαετία του 1960, όπου «συναντάει» την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ένα χορό American Smooth με τον Αργύρη , με θέμα το «Χάλι Γκάλι».

μεταφέρεται στη δεκαετία του 1960, όπου «συναντάει» την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ένα χορό American Smooth με τον , με θέμα το «Χάλι Γκάλι». Ο Τάσος και η Αθηνά μπλέκονται ρομαντικά με ένα αργεντίνικο τανγκό από την ταινία «Το Τανγκό των Χριστουγέννων».

και η μπλέκονται ρομαντικά με ένα αργεντίνικο τανγκό από την ταινία «Το Τανγκό των Χριστουγέννων». Ο Γεράσιμος ως άλλος Όστιν Πάουερς, μπαίνει στην καρδιά της Ρεγγίνα με μια samba σε ρυθμό «Soul Bossa Nova».

ως άλλος Όστιν Πάουερς, μπαίνει στην καρδιά της με μια samba σε ρυθμό «Soul Bossa Nova». Οι πειρατές Βασιλική και Μαξίμ , χορεύουν paso doble στην Καραϊβική.

και , χορεύουν paso doble στην Καραϊβική. Ο Έντουαρντ και η Ελισάβετ έχουν έναν τελευταίο χορό στον Τιτανικό με το «My heart will go on» της Celine Dion

και η έχουν έναν τελευταίο χορό στον Τιτανικό με το «My heart will go on» της Celine Dion Η Μπέσσυ και ο Γιούρι ενθουσιάζονται χορεύοντας το "Hey Big Spender" από το «Sweet Charity».

και ο ενθουσιάζονται χορεύοντας το "Hey Big Spender" από το «Sweet Charity». Η Έλενα και ο Βλαντιμίρ ζουν μια σκληρή αγάπη σε ρυθμό Jive από Την ταινία “Burlesque”.

Ο Πάνος και η Μαρίλη νιώθουν φανταχτεροί και ελεύθεροι χορεύοντας Jive από το soundtrack της ταινίας «Footloose».

και η νιώθουν φανταχτεροί και ελεύθεροι χορεύοντας Jive από το soundtrack της ταινίας «Footloose». Η Τζώρτζια και ο Αλέξανδρος εξολοθρεύουν φαντάσματα με ένα τρομακτικό τανγκό, εμπνευσμένο από την ταινία «Ghostbusters».

και ο εξολοθρεύουν φαντάσματα με ένα τρομακτικό τανγκό, εμπνευσμένο από την ταινία «Ghostbusters». Αν και Κυριακή, ο Δημήτρη ς ανακαλύπτει τις κινήσεις του Τζον Τραβόλτα από το Saturday Night Fever χορεύοντας cha cha cha με τη Δανάη .

ς ανακαλύπτει τις κινήσεις του Τζον Τραβόλτα από το Saturday Night Fever χορεύοντας cha cha cha με τη . Ο Σταύρος είναι και ιπτάμενος και τζέντλεμαν, από την ομώνυμη ταινία, καθώς φτάνει με τη μηχανή του για να ξελογιάσει τη Μαρία με ένα Freestyle.

είναι και ιπτάμενος και τζέντλεμαν, από την ομώνυμη ταινία, καθώς φτάνει με τη μηχανή του για να ξελογιάσει τη με ένα Freestyle. Η Victoria και ο Τηλέμαχος χορεύουν quickstep το τραγούδι «I wanna be like you» από την ταινία «The Jungle Book».

Ο Dominik Stars και η Ειρήνη χορεύουν μια εκρηκτική salsa με το «Ran kan kan» από την ταινία «Mambo Kings».

Η Μαριάννα και ο Σπύρος μεταμορφώνονται σε Σάντυ και Ντάνι και χορεύουν cha cha cha με το τραγούδι «Summer Nights» από την ταινία

