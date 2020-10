Η πρώτη ανάρτηση του Ηλία Βρεττού για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη

@evridiki_valavani #welcomegorgeousgirl Παιδιά για να μαζευόμαστε σιγά σιγά αύριο ξεκινάει η ψηφοφορία και σας χρειαζόμαστε δίπλα μας @j2us_gr Είστε έτοιμοι;;; Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει! @nkoklonis @opentvgr @barkingwell_media

A post shared by Ilias Vrettos ♪ (@vrettos_ilias) on Oct 23, 2020 at 6:09am PDT