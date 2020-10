Ραχήλ Μακρή: Η απάντηση για την «απομάκρυνση» από το J2US και το τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ραχήλ Μακρή, το πρωί της Δευτέρας, στον Γέρακα ενώ πήγαινε στην πρόβα για το μουσικό σόου του Open, Just The Two Of Us.

Η πολιτικός χτύπησε στο πόδι της, της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά το συμβάν η Ραχήλ Μακρή έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter και ευχαρίστησε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν για την κατάσταση της υγείας της και δήλωσε πως είναι καλά και συνεχίζει κανονικά.

«Ευχαριστώ τους φίλους μου για το ενδιαφέρον τους μετά το τροχαίο. Δεν έχω σπάσει τίποτα. Δόξα τον Ιησού Χριστό είμαι καλά. Συνεχίζω κανονικά», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ραχήλ Μακρή.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή:



Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έντονες είναι οι φήμες ότι αποχωρεί από το Just, εξαιτίας κάποιων παλαιότερων αναρτήσεων της, στις οποίες εξαπέλυε επίθεση στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Η ίδια μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη και «Στη Φωλιά των Κου Κου» και είπε ότι λόγω του ατυχημάτος έχει προτείνει στην παραγωγή να πει το τραγούδι της καθιστή και περιμένει απάντηση.

Δείτε όλη την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»