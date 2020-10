Ηλίας Βρεττός: «Δεν ισχύει ότι δεν ήθελα την Ελένη Τσολάκη»

Γεμάτο ανατροπές είναι το φετινό σόου του Open Just the 2 of us!

Η Ραχήλ Μακρή αποχώρησε από το παιχνίδι μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε. Οι φήμες, ωστόσο, λένε ότι αιτία της απομάκρυνσής της είναι μία ανάρτηση που είχε κάνει στο παρελθόν κατά του ιδιοκτήτη του καναλιού Ιβάν Σαββίδη και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, την οποία δεν ξέχασαν από ό,τι φαίνεται, αφού τα social media γέμισαν με αρνητικά σχόλια εναντίον της. Η πρώην Βουλευτής τους είχε χαρακτηρίσει «εγκληματική οργάνωση».

Τελικά, κανείς από τις δυο πλευρές δεν έχει παραδεχτεί δημόσια ότι ο λόγος της απομάκρυνσής της από το σόου είναι αυτός.

Μετά την απομάκρυνση της Ραχήλ Μακρή, οι υπεύθυνοι του J2US ανακοίνωσαν ότι θα την αντικαταστήσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ενώ υπήρχαν φήμες και για την Ελένη Τσολάκη, οι οποίες ήταν ανυπόστατες.

Ο Ηλίας Βρεττός, ο οποίος ήταν ο coach της Ραχήλ, μίλησε στον Άρτ και «Στη Φωλιά των Κου Κου» για όλες αυτές τις αλλαγές:

«Το Just the 2 of us πιστεύω ότι φέτος έχει πάρει το βραβείο των ανατροπών! Γενικά πολλές αλλαγές και για μένα. Καινούργιο ξεκίνημα αυτή την εβδομάδα, δεύτερη πρεμιέρα για μένα αλλά όλα καλά! Η Ευρυδίκη είναι μια χαρά, έχει πάρα πολύ καλή φωνή, έχει όρεξη για προσπάθεια. Θέλω να ευχηθώ περαστικά στη Ραχήλ Μακρή. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και αν θα είναι μόνιμη η αντικατάσταση της Ραχήλ. Όπως σας είπα είναι το παιχνίδι των ανατροπών και εμείς με τις εξελίξεις πηγαίνουμε. Δε γνωρίζω τι θα γίνει».

Για την Ελένη Τσολάκη είπε: «Δεν ισχύει ότι εγώ δεν την ήθελα! Με την Ελένη βρεθήκαμε, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις και κάποια ραντεβού. Μετά μου ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και μου έδωσαν τη Ραχήλ. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να επιλέγουμε με το ποιον θα είμαστε. Λαμβάνουμε μέρος σε ένα παιχνίδι, το οποίο έχει φιλανθρωπικό σκοπό, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Η παραγωγή κανονίζει τα ζευγάρια. Για την Ευρυδίκη, επίσης, μου το ανακοίνωσαν και με ρώτησαν αν θέλω να συνεχίσω. Την Ευρυδίκη την εκτιμάω, είναι παλικάρι, έχει δείξει ότι ξέρει να μάχεται. Την Τετάρτη το απόγευμα το έμαθα κι εγώ ότι θα είναι εκείνη».

