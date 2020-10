Ραχήλ Μακρή: Αποχωρεί οριστικά από το J2US – Ποια είναι η αντικαταστάτρια

Αποχωρεί τελικά οριστικά η Ραχήλ Μακρή από το Just The Two Of Us εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με το αυτοκίνητό της πριν λίγες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μέσα από τη «Φωλιά των Κου Κου» το πρωί της Πέμπτης, η αποχώρηση της θα είναι οριστική κυρίως λόγω του σάλου που προκλήθηκε με μία ανάρτηση που είχε κάνει στο παρελθόν κατά του Ιβάν Σαββίδη και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, την οποία δε ξέχασαν από ό,τι φαίνεται, αφού τα social media γέμισαν με αρνητικά σχόλια εναντίον της.

Η πρώην Βουλευτής τους είχε χαρακτηρίσει «εγκληματική οργάνωση».

Για το θέμα αναγκάστηκε να πάρει θέση μάλιστα κι ο παρουσιαστής της εκπομπής, Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος κι έγραψε στο twitter: «Πραγματικά τέτοιες αναρτήσεις είναι λυπηρές. Εγώ ούτε το γνώριζα και η μία είναι όσο ήμασταν στη σκηνή. Καλύτερα να μην πω άλλα εδώ!».

Τελικά, κανείς από τις δυο πλευρές δεν έχει παραδεχτεί δημόσια ότι ο λόγος της απομάκρυνσής της από το σόου είναι αυτός. Όπως είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης η αντικαταστάτριά της θα είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη!



Δείτε όλη την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»