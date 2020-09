«Βόμβα» στο J2US - Θα τραγουδήσει η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου;

Δεκάδες ονόματα έχουν ακουστεί τόσο για την κριτική επιτροπή, αλλά κυρίως για τους συμμετέχοντες στο «Just the 2 of us», που σύντομα επιστρέφει στις μικρές μας οθόνες.

Το Σάββατο, ο Κώστας Τσουρός στον αέρα του «Καλύτερα δε γίνεται» έριξε… βόμβα μεγατόνων, αποκαλύπτοντας ότι η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου συζήτησε για να συμμετάσχει στο σόου

«Να σας πω εγώ ένα όνομα που έχει συζητήσει και δεν το έχετε ακούσει; Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου. Εγώ το λέω, ας βγει να με διαψεύσει. Πάντως, έχει γίνει συζήτηση με την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου να συμμετέχει στο J2US. Έχει “ζεσταθεί” η συζήτηση και είναι σε διαδικασία…», είπε αφήνοντας άπαντες άφωνους.

«Ο Κώστας μας έριξε μια μίνι βομβίτσα γιατί το “Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου” δεν το περιμένεις», είπε η Ναταλία Γερμανού, με τον δημοσιογράφο να της απαντάει: «Αν δεν έχει μια βόμβα ο Κοκλώνης, ποιος θα έχει;».