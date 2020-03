Αυλαία για το «Just The 2 Of Us», λόγω κορωνοϊού

Μόλις δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα (Σάββατο 14/03), το «Just The 2 Of Us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη ρίχνει αυλαία, λόγω του κορωνοϊού.

Το show όπου στην κριτική επιτροπή συναντάμε τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή, αναστέλλει τα γυρίσματα, λόγω των εξελίξεων της πανδημίας.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη δε θα μεταδοθούν νέα επεισόδια του «Just The 2 Of Us»