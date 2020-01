Απίστευτη γκάφα του BBC - Μπέρδεψαν τον Μπράιαντ με τον Λεμπρόν!

Συγκίνηση στα γήπεδα και τα βραβεία Grammy για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ μετά από την πτώση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο ίδιος, η 13χρονη κόρη του και επτά ακόμη άτομα, έχει προκαλέσει σοκ σε όλον τον πλανήτη.

Όλα τα διεθνή Μέσα έκαναν αφιερώματα στον αδικοχαμένο μπασκετμπολίστα, ωστόσο, το βρετανικό κανάλι BBC έκανε μια απίστευτη γκάφα. Στο «News At Ten» σε βίντεο για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ, αντί για πλάνα του αδικοχαμένου μπασκετμπολίστα έδειξαν εικόνες του Λεμπρόν Τζέιμς.

Στο BBC «έθαψαν» τον Λεμπρόν πριν της ώρας του! /Φωτογραφία AP Images

Το συγκεκριμένο βίντεο προκάλεσε σάλο στα social media με αποτέλεσμα ο παραγωγός της εκπομπής να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

«Στην κάλυψη του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ στο BBC News Ten κατά λάθος προβάλαμε πλάνα του Λεμπρόν Τζέιμς σε τμήμα του ρεπορτάζ. Απολογούμαστε γι' αυτό το ανθρώπινο λάθος» έγραψε στο Twitter ο Πολ Ρόγιαλ.

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.