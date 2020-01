Σε μώβ και κίτρινο φόντο τα κτίρια στο Λος Αντζελες

Στο πένθος βυθίστηκε το Λος Άντζελες για τον θάνατο του εμβληματικού ηγέτη των Λέικερς, Κομπι Μπράιαντ.

Έτσι τα κτίρια στην «Πόλη των Αγγέλων» φωτίστηκαν σε μοβ και κίτρινες αποχρώσεις,στα χρώματα των Λέικερς δηλαδή ενώ πολλά έφεραν και το Νο24 και το Νο8 που φορούσε ο «Black Mamba».

At 8:24 PM tonight LA City Hall was lit up in purple and gold to honor @kobebryant and in memory of those lost in Sunday’s tragic chopper crash. pic.twitter.com/Vvjz0T3Tz9