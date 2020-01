Όταν ο Κόμπι είχε επισκεφθεί την Ελλάδα!

Λάτρης της Ελλάδας ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ, ο θρύλος του NBA ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή όταν το ελικόπτερο συνετρίβη.

Το 2011 ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας είχε επισκεφθεί την Αθήνα και είχε παραβρεθεί στα εγκαίνια καταστήματος στην οδό Ερμού. Τότε μάλιστα είχε γνωριστεί με τον Βασίλη Σπανούλη και είχαν βγάλει μαζί μία φωτογραφία την οποία ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού δημοσίευσε στα social media αποχαιρετώντας τον.



RIP Kobe. Prayers up 🙏 So devasting to hear. 🙏🏼😢 #KobeBryant #RIP pic.twitter.com/PC4ReXaHzU