Κόμπι Μπράιαντ: Τα εννέα θύματα του μοιραίου ελικοπτέρου

Ταυτοποιήθηκαν και τα εννέα άτομα που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ, που έπεσε στο Καλαμπάσας.

Το «Mamba Chopper» συνετρίβη και σε αυτό επέβαιναν ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα.

Ο Κόμπι Μπράιαντ εκτός από ένας τεράστιος αθλητής ήταν κι ένας πολύ στοργικός σύζυγος και πατέρας. Ανέβαζε συνέχεια φωτογραφίες με τις 5 γυναίκες της ζωής του. Με τη σύζυγό του, Βανέσα Μπράιαντ, τον ερχόμενο Απρίλιο θα έκλειναν με τη σύζυγό του 19 χρόνια γάμου και μέσα σε αυτό το διάστημα είχαν δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια.

Η Βανέσα Μπράιαντ έκανε αίτηση διαζυγίου το 2011, αναφέροντας «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία διαζυγίου. Ωστόσο, το 2013 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τη διαδικασία του διαζυγίου και μάλιστα μετά την επανασύνδεσή τους απέκτησαν άλλες δύο κόρες.

Τη ζωή τους δεν έχασαν μόνο ο Κόμπι και η Τζιάνα, αλλά ακόμα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη στην Καλιφόρνια.

Ανάμεσα σε αυτά η προπονήτρια της Τζιάνα, Κριστίνα Μόσερ, ο προπονητής του κολεγιακού μπέιζμπολ του Orange County, Τζόνι Αλτομπέλι, η γυναίκα του, Κέρι και η κόρη του, Αλίσα, αλλά και ο πιλότος, Άρα Ζομπάγιαν.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.



