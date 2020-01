MasterChef 4: Οι δηλώσεις των κριτών, οι παίκτες και οι νέες δοκιμασίες!

Ταν ταν τααααααν! Ξεκινάμε! Η μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef 4 έρχεται αυτή τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στις 21:00 στο @starchanneltv. Έτοιμοι; #MasterChefGR #StarChannelTv @scontizas @ioannidispanos @chef_koutsopoulosleonidas

A post shared by MasterChef GR (@masterchefgr) on Jan 21, 2020 at 8:27am PST