Τελικός GNTM: Με αυτά τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών έλαμψαν τα κορίτσια

Μια μεγάλη ανατροπή επιφύλασσε ο τελικός του GNTM 2 καθώς αναδείχτηκαν δύο νικήτριες! Η Άννα – Μαρία Ηλιάδου και η Κάτια Ταραμπανκό είναι οι νικήτριες του GNTM 2 αφού ισοβάθμησαν με 112 βαθμούς, μετά τη βαθμολογία των τεσσάρων κριτών! Άννα – Μαρία και Κάτια θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ ενώ και οι δύο θα κάνουν από ένα μονοετές συμβόλαιο με την εταιρία καλλυντικών Dust + Cream, ένα συμβόλαιο με το Πρακτορείο Μοντέλων Place Μodels στο Αμβούργο και εξώφυλλο και editorial μόδας στο περιοδικό Madame Figaro. Συγχαρητήρια! #GNTMgr #StarChannelTv

A post shared by Greece's Next Top Model (@gntmgr) on Dec 20, 2019 at 10:53am PST