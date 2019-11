Εμμανουέλα GNTM: Το πρώτο της μήνυμα μετά την αποχώρησή της

Έφτασε η στιγμή να τελειώσει το δικό μου ταξίδι στο GNTM ..πολλές συγκινήσεις ,δυνατά συναισθήματα αλλά όλα αυτά αφήνουν μια γλυκιά γεύση ! Το να παίρνεις τόση αγάπη είναι το καλύτερο βραβείο και σας ευχαριστω όλους. Τελειώνοντας να ευχαριστήσω όλο το επιτελείο του GNTM που μου άνοιξε τον δρόμο της μόδας ,όμως ήρθε η ώρα να τον διασχίσω μόνη μου! Stay tuned...🤞🏻❤️ #gntm #gntm2019

