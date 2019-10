GNTM - Νίνα: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποχώρησή της

Είχε ένα προαίσθημα πως έτσι θα συμβεί. Η Νίνα δεν τα κατάφερε και είναι η επόμενη κοπέλα που αποχωρεί από το #GNTMgr. @starchanneltv #StarChannelTv

A post shared by Greece's Next Top Model (@gntmgr) on Oct 28, 2019 at 3:13pm PDT