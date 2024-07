Το Φεστιβάλ «Bring Your Chair» – Cozy Festival 2024 ταξιδεύει στη Σίφνο!

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Bring Your Chair – Cozy Festival υπόσχεται για το 2024 μοναδικές βραδιές στη Σέριφο και τη Σίφνο, κάτω από τον έναστρο ουρανό, με ένα εξαιρετικό line-up πολυβραβευμένων καλλιτεχνών και διακεκριμένων επιστημόνων.

Αλεξάντερ Πέιν/ φωτογραφία από apimages , φωτογράφος: Vianney Le Caer

Φέτος, το φεστιβάλ φιλοξενεί τον οσκαρικό σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, με τη βραβευμένη ταινία του The Holdovers, κορυφαία ονόματα της ελληνικής jazz σκηνής, όπως το trio του Γιώργου Κοντραφούρη και του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, την «Πρέσβειρα» της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα, Μιράντα Βερούλη με το quinteto της, τον κορυφαίο επιστήμονα της τεχνητής νοημοσύνης Τίμο Σελλή, Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και τον ειδικό στο δίκαιο αναδυόμενων τεχνολογιών, Γιάννη Ρεβολίδη.

Ο Αλεξάντερ Πέιν



Ειδικότερα, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν θα τιμήσει με την παρουσία του το φεστιβάλ Bring Your Chair – Cozy Fesval, απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού μετά τη λήξη της προβολή της ταινίας του, στην ήσυχη παραλία της Φασολούς, με θέα τον Ιερό βράχο της Χρυσοπηγής.

Μιράντα Βερούλη

Στη Σέριφο, η Μιράντα Βερούλη θα μαγέψει το κοινό τραγουδώντας δίπλα στο κύμα, υπό το φως της πανσελήνου του Ιουλίου και ο Γιώργος Κοντραφούρης θα ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους με τους groove ρυθμούς από το Hammord organ, στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου ΠΕΡΣΕΥΣ.

Ο Ανδρέας Ποζυγωγόπουλος

Στη Σίφνο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος θα προσφέρει μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στην Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα. Οι επιστήμονες Τίμος Σελλής και Γιάννης Ρεβολίδης θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που προκαλεί το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην φιλόξενη πλατεία της Καταβατής.

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, το φεστιβάλ επιστρέφει από τις 12 Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου, προσφέροντας ένα ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων με δωρεάν είσοδο για το κοινό και σταθερούς συνοδοιπόρους όλα αυτά τα χρόνια την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου. Το Bring Your Chair – Cozy Fesval φιλοδοξεί να προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία, συνδυάζοντας τη μαγεία των Κυκλάδων με τον κινηματογράφο, τη μουσική και την επιστήμη, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για όλους τους επισκέπτες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ BRING YOUR CHAIR – COZY FESTIVAL για το καλοκαίρι του 2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ / ΩΡΑ: 21.00 / ΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΡΣΕΥΣ GROOVIN’ IN THE MUSEUM

Το αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου ΠΕΡΣΕΥΣ αποτελεί την καρδιά του φεστιβάλ στη Σέριφο. Από την αρχή, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στηρίζει την προσπάθεια αυτή με κάθε δυνατό μέσο. Στο φετινό πρόγραμμα, υποδεχόμαστε έναν από τους κορυφαίους μουσικούς της ελληνικής jazz, τον Γιώργο Κοντραφούρη. Το Κοντραφούρης trio συμπληρώνουν δύο εξαιρετικοί νέοι μουσικοί: ο Έρικ Παναγόπουλος στην κιθάρα και ο Jason Wastor στα ντραμς. Ο Γιώργος Κοντραφούρης, εκ των κορυφαίων δεξιοτεχνών στα πλήκτρα, θα μαγέψει το κοινό με το Hammond Organ. Στα live του, επικοινωνεί νοητικά με το κοινό του, αντλώντας έμπνευση και τη μετουσιώνει με μαγικό τρόπο σε δημιουργική έκφραση. Συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και με την ευγενική χορηγία του Coralli Sea Side Resort.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ / ΩΡΑ: 21.00 / ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ – CORALLI SEA SIDE RESORT TRIBUTE TO ASTRUD GILBERTO

Μια συναυλία στην παραλία Λιβαδάκια, δίπλα στη θάλασσα, υπό την πανσέληνο του Ιουλίου, υπόσχεται μια μαγευτική βραδιά με τη φωνή της Μιράντας Βερούλη να ερμηνεύει το “Girl from Ipanema”! Η Astrud Gilberto, η οποία μας αποχαιρέτησε πρόσφατα, άφησε πίσω της μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Κατά τη δεκαετία του ’60, εισήγαγε τη bossa nova σε όλο τον κόσμο, με την αέρινη φωνή της και τη χαρακτηριστική αγγλική προφορά της να κάνουν γνωστό το νέο μουσικό είδος μέσα από τις δημιουργίες των Βραζιλιάνων καλλιτεχνών.Η Μιράντα Βερούλη, είναι μια τραγουδίστρια με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική jazz και world σκηνή. Θεωρείται η «Πρέσβειρα» της Βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα και έχει τιμηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας με το Μετάλλειο του Ιππότη του Rio Branco για την συμβολή της στην προώθηση της Βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα. Μαζί με ένα γκρουπ κορυφαίων Ελλήνων jazz μουσικών, ερμηνεύει τραγούδια από τις εμβληματικές ηχογραφήσεις της «Βασίλισσας της Bossa Nova» και μας προσκαλεί σε μια πτήση «Nonstop to Brasil»! Συμμετέχουν οι μουσικοί: Τζώρτζης Τσιρόπουλος, τενόρο σαξόφωνο, Σπύρος Μάνεσης, πιάνο, Γιώργος Ρούλος, κοντραμπάσο, Αναστάσης Γούλιαρης, τύμπανα. H εκδήλωση τελείται υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα και με την ευγενική χορηγία του Coralli Sea Side Resort.

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / ΩΡΑ: 21.00 / ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ BY THE BOOK

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ενότητα BY THE BOOK συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της. Φέτος με τη βοήθεια διαπρεπών επιστημόνων θα προσπαθήσει να απαντήσει στα πολλαπλά ερωτήματα που δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.), όπως: Πρόκειται η εξελισσόμενη Τ.Ν. να ξεπεράσει την ανθρώπινη, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσει τον άνθρωπο υποδεέστερο; Κινδυνεύει το κυρίαρχο ανθρώπινο είδος να υποταγεί τελικά σε ένα δημιούργημά του και η μηχανή από υπηρέτης να γίνει ον αυτόνομο, ικανό να διεκδικήσει την κυριαρχία; Αν η Τ.Ν., πέρα από αμέτρητες λειτουργίες και εφαρμογές (όχι μόνο χειρωνακτικές, αλλά και σχεδιαστικές, νομικές, ιατρικές κλπ.) μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο βαθιές και σύνθετες λειτουργίες του ανθρώπου (τέχνες, φιλοσοφία, επιλογές και σχέδιο ζωής κλπ.), τότε τι μένει στον άνθρωπο; Τα παραπάνω ερωτήματα θα προσπαθήσουν να απαντήσουν ο Τίμος Σελλής, διευθυντής της Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και o Γιάννης Ρεβολίδης, Lecturer of Media, Communicaons & Technology Law at University of Malta. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / ΩΡΑ: 21.00 / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

PETRICHOR

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος είναι πλέον φίλος του φεστιβάλ και μας τίμα σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Στον επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Ανδρεα, με θέα το Αιγαίο Πελαγος θα παρουσιάσει την πέμπτη του προσωπική δουλειά, «Petrichor», ένα στοχαστικό, αέρινο και βαθιά πνευματικό άλμπουμ. Το «πετριχώρ», όπως ονομάζεται στα ελληνικά, είναι η χαρακτηριστική μυρωδιά που αναδύεται από το έδαφος όταν πέφτουν πάνω του οι σταγόνες της βροχής και συχνά ξυπνά συναισθήματα νοσταλγίας, σηματοδοτώντας την έναρξη του φθινοπώρου ή της άνοιξης. Στο πλευρό του συνθέτη, ο Κώστας Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και ο Wajdi Riahi στο πιάνο. Παρά την απουσία ντράμερ, το τρίο καταφέρνει να διατηρεί μια σταθερή και δυναμική ρυθμική αίσθηση. Συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / ΩΡΑ: 21.00 / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ

THE HOLDOVERS

Είναι η πρώτη φορά που το Bring Your Chair – Cozy Fesval υποδέχεται έναν διπλά βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη! Είναι η πρώτη φορά που προβάλλεται ταινία για το ευρύ κοινό και πρώτη φορά που διοργανώνεται εκδήλωση έξω από τον χώρο της Μονής του Σταυρού του Φάρου με τη θαλασσινή αύρα του Αιγαίου και τη θέα του Ιερού βράχου της Χρυσοπηγής να δημιουργήσουν ένα ιδανικό σκηνικό για την προβολή της ταινίας!

Ο Αλεξάντερ Πέιν μας ταξιδεύει στη δεκαετία του ’70 και μαζί με τον αγαπημένο του ηθοποιό Πολ Τζαμάτι, την εξαίρετη Ντα ‘Βάιν Τζόι Ράντολφ και τον πρωτοεμφανιζόμενο-αποκάλυψη Ντόμινικ Σέσα ξεδιπλώνουν μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία.Ο καθηγητής Ιστορίας Πολ Χάναμ (Πολ Τζαμάτι) είναι υποχρεωμένος να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων στο αυστηρό οικοτροφείο όπου εργάζεται, ώστε να επιτηρεί πέντε σπουδαστές που έμειναν στα «αζήτητα». Οι τέσσερις από αυτούς αποχωρούν και παραμένει ο προβληματικός Άνγκους (Ντομινίκ Σέσσα) και η μαγείρισσα Μέρι (Ντα ‘Βάιν Τζόι Ράντολφ), η οποία πενθεί για τον χαμό του μοναχογιού της στον πόλεμο. Ο καθηγητής, ο ανυπότακτος φοιτητής και η πενθούσα μαγείρισσα βρίσκονται μαζί, ο καθένας σημαδεμένος από τις δικές του βαθιές πληγές. Το τρίο, φαινομενικά αταίριαστο στην αρχή, ανακαλύπτει την παρηγοριά και την κατανόηση του ενός προς τον άλλον.

Η ταινία συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των 10 καλύτερων ταινιών του 2023 από το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Είχε πέντε υποψηφιότητες στα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2023, κερδίζοντας

Όσκαρ Β´ Γυναικείου Ρόλου για την Ράντολφ.

Επίσης, τρεις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες του 2023, κερδίζοντας Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ και Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου για τους Τζιαμάτι και Ράντολφ, αντίστοιχα, και εφτά υποψηφιότητες στα Βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2023, κερδίζοντας BAFTA Καλύτερο Κάστινγκ και BAFTA Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Πολ Τζιαμάτι.

Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του σκηνοθέτη και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Τη συζήτηση θα διευθύνει ο κριτικός κινηματογράφου Νίκος Σαββάτης. Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου και με την ευγενική χορηγία του ταξιδιωτικού γραφείου Cosmorama.





