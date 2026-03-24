Ναταλί Κάκκαβα: «Οι δυσκολίες μας έκαναν πιο δυνατούς»

Τηλεοπτική «βόμβα» πυροδότησε ο Γιώργος Σκρομπόλας, αποκαλύπτοντας το πρόωρο τέλος του «Εδώ TV» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής, οδήγησαν στο αιφνίδιο τέλος της μεσημεριανής εκπομπής, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη σύζυγό του να μαθαίνουν τα δυσάρεστα σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου.

Οι παρουσιαστές, χωρίς να το γνωρίζουν, έκαναν φινάλε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν μεταδόθηκε για τελευταία φορά η εκπομπή τους.

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό το ρεπορτάζ, η Ναταλί Κάκκαβα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μέσα από την οποία ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργάτες της, αλλά και τους τηλεθεατές, τους οποίους δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει.

Η ανάρτηση της Ναταλί Κάκκαβα

«Αγαπημένοι μας.. Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του.. Η εκπομπή μας, Εδώ TV, ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε.. Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε απο όλους εσάς, ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς.

Ενα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας μπροστά και πίσω απο τις κάμερες @hrislageo @sotiriskaramintzas @teorakitzis @elenasotiropoulou4 @ioanna_kommata @stathispouroutidis @armoutidisgiannis @violentis.kamitshss ,για την προσπάθεια που κάναμε ,για ενα άρτιο και αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια μας, τις πλάκες μας, τις αγωνίες, τις χαρές αλλά και τις λύπες μας..

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου, που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις.. Το αγαπήσαμε το @edotvgr και ξέρω πως και σε πολλούς από εσάς, είχε γίνει η αγαπημένη του συνήθεια.. Ειμαι σίγουρη λοιπόν, πώς κάπου κάπως κάποτε θα ξανασυναντηθούμε… Εις το επανιδείν λοιπόν… Σας αγαπάμε», έγραψε