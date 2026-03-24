Η Χαμένη Κόρη: Η δραματική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Δείτε την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 00:15 την ταινία γυρισμένη στην Ελλάδα

  • Η ταινία "Η Χαμένη Κόρη" προβάλλεται σε Α' Τηλεοπτική Προβολή από το Star την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 00:15.
  • Η Λίντα, μια μεσήλικη διαζευγμένη γυναίκα, αναζητά την ελευθερία και την αυτοανακάλυψη κατά τις διακοπές της στην Ελλάδα.
  • Η ιστορία εξελίσσεται όταν η Λίντα έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της και τις επιλογές της ως μητέρα.
  • Η ταινία έχει υποψηφιότητες για 3 Όσκαρ και 2 Χρυσές Σφαίρες, και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας.
  • Σκηνοθεσία: Μάγκι Τζίλενχαλ, με πρωταγωνιστές όπως η Ολίβια Κόλμαν και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ.

Μη χάσετε τη δραματική ταινία, Η Χαμένη Κόρη (The Lost Daughter) την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 00:15 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η Λίντα είναι μια μεσήλικη διαζευγμένη γυναίκα, αφοσιωμένη στη δουλειά της, ως καθηγήτρια αγγλικών και στα δύο της παιδιά. Όταν οι κόρες της φεύγουν από το σπίτι για να ζήσουν με τον πατέρα τους στον Καναδά, η Λίντα προσδοκά μια περίοδο μοναξιάς και νιώθει απελευθερωμένη, σαν η ζωή της να έχει γίνει πιο ανάλαφρη, πιο εύκολη. Αποφασίζει να κάνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σε μια μικρή παραλιακή πόλη της Ελλάδας. Αλλά μετά από λίγες ξέγνοιαστες μέρες ηρεμίας, ησυχίας και χαλάρωσης, τα πράγματα παίρνουν απειλητική τροπή.

Η Λίντα συναντά μια οικογένεια και εξαιτίας της ιδιαίτερης και έντονης σχέσης μητέρας και κόρης, κατακλύζεται από δύσκολες μνήμες από τις σκληρές, αντισυμβατικές επιλογές που έκανε ως νεαρή μητέρα και τις συνέπειές τους για την ίδια και την οικογένειά της. Η φαινομενικά γαλήνια ιστορία της ευχάριστης εκ νέου ανακάλυψης του εαυτού μιας γυναίκας, γίνεται σύντομα η ιστορία μιας άγριας αντιπαράθεσης με ένα άστατο παρελθόν…

Η ταινία ήταν υποψήφια για 3 Όσκαρ (Α' και Β' Γυναικείου Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου), για 2 Χρυσές Σφαίρες (Α’ Γυναικείου ρόλου και Σκηνοθεσίας), ενώ τιμήθηκε με Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Τα γυρίσματα έγιναν στις Σπέτσες.

Στην ταινία εμφανίζονται οι Έλληνες ηθοποιοί Νίκος Πουρσανίδης, Πάνος Κορώνης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Σάμαα, Σπύρος Μαραγκουδάκης.

Σκηνοθεσία: Μάγκι Τζίλενχαλ

Παίζουν: Ολίβια Κόλμαν, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Εντ Χάρις, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Πολ Μέσκαλ.

