24.03.26 , 10:06 Οδ. Σταμούλης: «Αυτά που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου»
Δείτε όσα είπε ο Οδυσσέας Σταμούλης στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Οδυσσέας Σταμούλης μίλησε για την απώλεια του 11χρονου γιου του, που πνίγηκε το καλοκαίρι του 2023.
  • Η σύζυγός του, Κωνσταντίνα, είναι σημαντική υποστήριξη στη ζωή του και παντρεύτηκαν το 2025.
  • Ο ηθοποιός τονίζει ότι οι δύσκολες καταστάσεις είναι πέρα από την κατανόησή του και πλέον επιδιώκει τη γαλήνη.
  • Φέτος συμμετέχει στην παράσταση 'Ο Φιάκας' και αναφέρεται στην τηλεόραση με επιφυλακτικότητα.
  • Εκφράζει θαυμασμό για συναδέλφους που εργάζονται στην τηλεόραση παρά τις κριτικές τους.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Breakfast@Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο παραχώρησε ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σύζυγό του, Κωνσταντίνα, την τραγική απώλεια του γιου του, την καριέρα και την τηλεόραση.

«Η σύζυγός μου κατανοεί το πρόγραμμά μου, συνήθως είναι μαζί μου. Αν δεν είχαμε ο ένας τον άλλο δε θα κάναμε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία ο ένας με τον άλλο», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Κονταρίνη, με πολιτικό γάμο στις 12 Οκτωβρίου 2025. Η τελετή ήταν μικρή και γνωστοποιήθηκε μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Σε ερώτηση για τις δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, μετά την απώλεια του γιου του, ο Οδυσσέας Σταμούλης σημείωσε: «Όλα περνάνε από το μυαλό σου, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου. Πλέον προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η γαλήνη». 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 11χρονος γιος του ηθοποιού πνίγηκε το καλοκαίρι του 2023 σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιδί είχε πάει για μπάνιο στη θάλασσα, αλλά χάθηκαν τα ίχνη του και εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.

 

Φέτος τον βρίσκουμε στην παράσταση «Ο Φιάκας» στο από Μηχανής Θέατρο, ενώ σε τηλεοπτικό σήριαλ έχουμε αρκετά χρόνια να τον δούμε.

«Αν ήμουν πιο καταξιωμένος συνάδελφος θα σου έλεγα ότι στην τηλεόραση έχει όλη μέρα σκουπίδια. Τώρα όμως, δε θα σου πω αυτό. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει. Θαυμάζω συναδέλφους που ενώ κάθε χρόνο έχουν 2-3 σήριαλ, βρίζουν συνέχεια την τηλεόραση», απάντησε σε ερώτηση για τα τηλεοπτικά προγράμματα.

