Ηλίας Βρεττός: Τον χτύπησαν σε νυχτερινό μαγαζί που εμφανιζόταν

Ένα σοβαρό επεισόδιο έγινε σε νυχτερινό κέντρο της Κύπρου όπου εμφανιζόταν ο Ηλίας Βρεττός.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Τάσος Τεργιάκης στο Πρωινό του ΑΝΤ1, το Σάββατο 14 Μαρτίου σε νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας κι ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή για το δεύτερο πρόγραμμά του, μία παρέα ανδρών δημιούργησε φασαρία, τόσο στην παραγγελία των ποτών μέχρι και στην παραγγελία των τραγουδιών.

Τότε, ένας μουσικός του Ηλία Βρεττού αντέδρασε, ενώ στη συνέχεια και ο γνωστός καλλιτέχνης παρενέβη, επισημαίνοντας στην παρέα ότι δε μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.

Στη συνέχεια η κατάσταση πήρε άλλη τροπή και οι συγκεκριμένοι άνδρες προκάλεσαν χαμό και μεταξύ άλλων, χτύπησαν και τον Ηλία Βρεττό στο πρόσωπο, σπάζοντας παράλληλα το μαγαζί και δημιουργώντας ζημιές.

Μάλιστα, για το συμβάν μίλησε ο Ηλίας Βρεττός χωρίς να θέλει περαιτέρω συνέχεια στο θέμα.

«Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όντως, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θεωρώ πραγματικά ότι ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Είμαι καλά, είμαι εδώ, είμαι στη δουλειά μου και προχωράμε παρακάτω. Εμείς είμαστε τραγουδιστές, κάνουμε τη δουλειά μας, όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία δεν μ’ αρέσει να απασχολώ τη δημοσιότητα με αυτά. Μ’ αρέσει να απασχολώ τη δημοσιότητα με ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική μου και με τα τραγούδια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι μια χαρά.

Συμβαίνουν και δύσκολα περιστατικά, συμβαίνουν και περίεργα περιστατικά τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εμείς τα αφήνουμε πίσω και προχωράμε παρακάτω», είπε στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1 και στη ρεπόρτερ, Ελένη Παπαδόγια.