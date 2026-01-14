Αθωώθηκε η Chiara Ferragni για το σκάνδαλο Pandorogate

Γλίτωσε ποινή φυλάκισης 20 μηνών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 23:43 Κύπελλο Ελλάδας: O Παναθηναϊκός «καθάρισε» τον Άρη με χατ-τρικ Μπακασέτα
14.01.26 , 23:20 Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior κάνει τα πρώτα του βήματα
14.01.26 , 23:14 Χαϊδάρι: Αναστάτωση για λύκο που περιπλανιέται στους δρόμους
14.01.26 , 22:35 Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του Άγγελου - «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά»
14.01.26 , 22:35 Αθωώθηκε η Chiara Ferragni για το σκάνδαλο Pandorogate
14.01.26 , 22:05 Ναι στη συνάντηση με Μητσοτάκη και από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
14.01.26 , 21:34 Βοιωτία: Θανατηφόρα σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό σε παρακαμπτήρια οδό
14.01.26 , 21:32 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ξανά στην ανακρίτρια οι δύο 22χρονοι
14.01.26 , 21:08 Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Καραϊσκάκη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό από το Κύπελλο
14.01.26 , 20:40 Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ
14.01.26 , 20:33 Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
14.01.26 , 20:30 Σητεία: Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα
14.01.26 , 19:55 Honda: Αυτό είναι το νέο σήμα “H”
14.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;
14.01.26 , 19:42 Συνελήφθη επιχειρηματίας με όπλα σε έλεγχο στο Παλαιό Φάληρο
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία AP IMAGES Antonio Calanni
Chiara Ferragni: Οι πρώτες δηλώσεις της influencer μετά την αθώωσή της από το δικαστήριο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αθώα κρίθηκε από την ιταλική Δικαιοσύνη η Chiara Ferragni, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα τα media τα τελευταία δύο χρόνια και συνδέθηκε με το σκάνδαλο που έγινε γνωστό ως «Pandoro Gate», αλλά και τα προϊόντα «Dolci Preziosi».

Kιάρα Φεράνι: Στη Φινλανδία με τα παιδιά της για να γνωρίσουν τον Άι Βασίλη

Chiara Ferragni: Αθωώθηκε για το Pandorogate / AP Images - Antonio Calanni

Chiara Ferragni: Αθωώθηκε για το Pandorogate / AP Images - Antonio Calanni

Κιάρα Φεράνι: Το δείπνο στην Αθήνα και οι Ελληνίδες επώνυμες καλεσμένες

Η Chiara Ferragni δεν είναι απλώς μία influencer. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά brands της ψηφιακής εποχής, με τεράστια επιρροή στην Ευρώπη και διεθνώς. Γι’ αυτό και όταν το όνομά της ενεπλάκη σε κατηγορίες που αφορούσαν φερόμενες παραπλανητικές φιλανθρωπικές καμπάνιες, η υπόθεση ξεπέρασε τα όρια της showbiz και εξελίχθηκε σε ένα ζήτημα που άνοιξε μεγάλη συζήτηση γύρω από το influencer marketing και τη διαφάνεια στις συνεργασίες.

 

@vanityfairitalia All’uscita dal tribunale di Milano, #ChiaraFerragni ringrazia avvocati e follower dopo l’assoluzione dall’accusa di truffa aggravata: il giudice ha escluso l’aggravante della minorata difesa, riqualificando il reato in truffa semplice e dichiarandolo quindi improcedibile. Fuori dall’aula, il momento più intimo: l’abbraccio, commosso, con la madre Marina Di Guardo. #pandorogate ♬ original sound - Vanity Fair Italia

 

Το χρονικό της υπόθεσης

Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, το ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή της από τις κατηγορίες απάτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η ίδια δήλωσε ανακουφισμένη, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός εφιάλτη, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τους δικηγόρους της αλλά και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους που στάθηκαν στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2022, όταν η Ferragni συνεργάστηκε με την εταιρεία Balocco για τη δημιουργία ενός συλλεκτικού pandoro, του παραδοσιακού ιταλικού χριστουγεννιάτικου γλυκού. Το προϊόν κυκλοφόρησε σε ροζ συσκευασία με το brand της και πωλούνταν σε σημαντικά υψηλότερη τιμή από την κλασική εκδοχή, ενώ παρουσιαζόταν ως μέρος φιλανθρωπικής δράσης για παιδιά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο του Τορίνο.

Ωστόσο, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το νοσοκομείο είχε λάβει μία σταθερή δωρεά 50.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Παρόμοια πρακτική φέρεται να ακολουθήθηκε και με τα πασχαλινά αυγά «Dolci Preziosi» τα προηγούμενα χρόνια.

Παρότι η Ferragni αρνήθηκε ότι υπήρξε πρόθεση παραπλάνησης, οι ιταλικές αρχές επέβαλαν βαριά πρόστιμα στις εταιρείες της, γεγονός που προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα της, με συνεργασίες να «παγώνουν» και brands να παίρνουν αποστάσεις. Παρά την τελική δικαστική δικαίωση, η υπόθεση άφησε το αποτύπωμά της, αποτελώντας πλέον σημείο αναφοράς για τα όρια και τις ευθύνες των influencers στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CHIARA FERRAGNI
 |
ΚΙΑΡΑ ΦΕΡΑΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top