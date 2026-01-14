Αθωώθηκε η Chiara Ferragni για το σκάνδαλο Pandorogate

Chiara Ferragni: Οι πρώτες δηλώσεις της influencer μετά την αθώωσή της από το δικαστήριο

Αθώα κρίθηκε από την ιταλική Δικαιοσύνη η Chiara Ferragni, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα τα media τα τελευταία δύο χρόνια και συνδέθηκε με το σκάνδαλο που έγινε γνωστό ως «Pandoro Gate», αλλά και τα προϊόντα «Dolci Preziosi».

Chiara Ferragni: Αθωώθηκε για το Pandorogate / AP Images - Antonio Calanni

Η Chiara Ferragni δεν είναι απλώς μία influencer. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά brands της ψηφιακής εποχής, με τεράστια επιρροή στην Ευρώπη και διεθνώς. Γι’ αυτό και όταν το όνομά της ενεπλάκη σε κατηγορίες που αφορούσαν φερόμενες παραπλανητικές φιλανθρωπικές καμπάνιες, η υπόθεση ξεπέρασε τα όρια της showbiz και εξελίχθηκε σε ένα ζήτημα που άνοιξε μεγάλη συζήτηση γύρω από το influencer marketing και τη διαφάνεια στις συνεργασίες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, το ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή της από τις κατηγορίες απάτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η ίδια δήλωσε ανακουφισμένη, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός εφιάλτη, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τους δικηγόρους της αλλά και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους που στάθηκαν στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2022, όταν η Ferragni συνεργάστηκε με την εταιρεία Balocco για τη δημιουργία ενός συλλεκτικού pandoro, του παραδοσιακού ιταλικού χριστουγεννιάτικου γλυκού. Το προϊόν κυκλοφόρησε σε ροζ συσκευασία με το brand της και πωλούνταν σε σημαντικά υψηλότερη τιμή από την κλασική εκδοχή, ενώ παρουσιαζόταν ως μέρος φιλανθρωπικής δράσης για παιδιά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο του Τορίνο.

Ωστόσο, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το νοσοκομείο είχε λάβει μία σταθερή δωρεά 50.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Παρόμοια πρακτική φέρεται να ακολουθήθηκε και με τα πασχαλινά αυγά «Dolci Preziosi» τα προηγούμενα χρόνια.

Παρότι η Ferragni αρνήθηκε ότι υπήρξε πρόθεση παραπλάνησης, οι ιταλικές αρχές επέβαλαν βαριά πρόστιμα στις εταιρείες της, γεγονός που προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα της, με συνεργασίες να «παγώνουν» και brands να παίρνουν αποστάσεις. Παρά την τελική δικαστική δικαίωση, η υπόθεση άφησε το αποτύπωμά της, αποτελώντας πλέον σημείο αναφοράς για τα όρια και τις ευθύνες των influencers στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.