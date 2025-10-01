Ευθύμης Ζησάκης - Χρύσα Παπαλελούδη: Ο γιος τους έγινε έξι μηνών!

Δείτε όσα είχε δηλώσει ο Ευθύμης Ζησάκης στο Happy Day για τη Χρύσα Παπαλελούδη

Ο Ευθύμης Ζησάκης κι η Χρύσα Παπαλελούδη απολαμβάνουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς εδώ και μισό χρόνο κρατάνε αγκαλιά τον γιο τους.

Δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει ριζικά με την έλευση του παιδιού τους, γεμίζοντας το σπίτι χαρά και συγκίνηση.

Πρόσφατα, το ζευγάρι ταξίδεψε στη Σαντορίνη για να γιορτάσει τους πρώτους μήνες με τον μικρό τους, με τη Χρύσα Παπαλελούδη να μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα από το νησί στο Instagram.

Η ανάρτηση της Χρύσας Παπαλελούδη

«6 μήνες αγάπης», έγραψε η σύζυγος του ηθοποιού στην ανάρτησή της. Μάλιστα, η τούρτα έγραφε με χιούμορ: «Έξι μήνες ευτυχίας, έξι μήνες αϋπνίας!».