Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της

«Εδώ που ξεκίνησαν όλα για τους γονείς της μαμάς μου», έγραψε στην ανάρτηση

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Εριέττας Κούρκουλου στην εκπομπή «Μαμά-δες» / Πηγή: Alpha
Ακούστηκε το άρθρο

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Η γνωστή επιχειρηματίας, η οποία συχνά χρησιμοποιεί το Instagram για να ανοίγει ένα παράθυρο στην καθημερινότητά της, αποκάλυψε μέσα από νέα ανάρτησή της ότι επισκέφθηκε το Κατάκολο μαζί με τα παιδιά της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @livewithlove_erietta

Η επίσκεψη αυτή δεν ήταν μια απλή οικογενειακή εκδρομή. Για την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, το Κατάκολο είναι ένας τόπος γεμάτος αναμνήσεις, αφού εκεί ξεκίνησε η ιστορία των γονιών της μητέρας της.

Η ίδια περιέγραψε το συναίσθημα να περπατάει στα ίδια μονοπάτια όπου κάποτε ο παππούς της, Γιάννης, και η γιαγιά της, Εριέττα, γνωρίστηκαν, ονειρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν και έβαλαν τις βάσεις για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

«Χθες βρεθήκαμε στο Κατάκολο… εκεί που ξεκίνησαν όλα για τους γονείς της μαμάς μου. Είχα την τύχη να περπατήσω με τα παιδιά μου πια εκεί που κάποτε ονειρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν, γέλασαν, έκλαψαν και εξελίχθηκαν ο παππούς Γιάννης και η γιαγιά Εριέττα.
Πήγα και μια βόλτα από το παλιό σπίτι του παππού και καθώς έβγαζα τον Λεωνάκο μια φωτογραφία απέξω, γύρισε ένας κύριος από το ταβερνάκι δίπλα και μου μίλησε - «Κοπελιά ξέρεις ποιανού είναι αυτό το σπίτι; Του καπετάν Γιάννη του Λάτση που ξεκίνησε πάμφτωχος εδώ στο λιμάνι και έχτισε μια αυτοκρατορία». Τον άφησα να τελειώσει και μετά του εξήγησα ότι ήμουν η εγγονή του! Ακολούθησε η πιο αληθινή αλλά και πιο σφιχτή αγκαλιά του κόσμου και μετά δύο τρεις ιστορίες για τον παππού μου, τις οποίες δεν θα μάθαινα ποτέ αν δεν γνώριζα τον κύριο Μπάμπη.
Ευχαριστούμε όλους σας για την υποδοχή, την φιλοξενία και την τιμή που μας κάνατε - και ας λένε ότι θέλουν για την φάρα μας.
Ευχαριστούμε το υπέροχο @pheiakatakolo για την διαμονή και την βουτιά και το εστιατόριο μουράγιο για τα υπέροχα vegan πιάτα! Θα τα πούμε σύντομα ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Εριέττας είχε έναν έντονο συναισθηματικό τόνο. Με ειλικρίνεια και νοσταλγία, αποκάλυψε πως η παρουσία των παιδιών της στον ίδιο τόπο έκανε την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή.

Η νέα γενιά της οικογένειας Κούρκουλου Λάτση βρέθηκε εκεί όπου οι πρόγονοί τους έζησαν σημαντικές στιγμές, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Η ίδια τόνισε ότι αυτή η εμπειρία την έκανε να σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε τις ρίζες μας και να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την αξία της οικογένειας, της αγάπης και της συνέχειας.

Οι followers της στο Instagram αντέδρασαν με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Πολλοί σχολίασαν ότι η ανάρτησή της αποτέλεσε μια υπενθύμιση για το πόσο ουσιαστικό είναι να τιμάμε την ιστορία της οικογένειάς μας. Άλλοι μοιράστηκαν δικές τους εμπειρίες από μέρη που τους συνδέουν με τις ρίζες και τους προγόνους τους, δημιουργώντας έναν όμορφο διάλογο κάτω από την ανάρτηση.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι, πέρα από τον δημόσιο ρόλο και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, παραμένει ένας άνθρωπος δεμένος με την οικογένειά της και τις αξίες που τη χαρακτηρίζουν.

Το ταξίδι στο Κατάκολο με τα παιδιά της δεν ήταν μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν αλλά και μια στιγμή διδασκαλίας για το μέλλον – μια ευκαιρία να μεταφέρει στις νέες γενιές την ιστορία, τα συναισθήματα και τις παραδόσεις της οικογένειάς της.

Μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη, σεβασμό και μνήμη, που απέδειξε ότι οι πιο δυνατές στιγμές είναι εκείνες που μας φέρνουν πιο κοντά στις ρίζες μας και μας θυμίζουν ποιοι πραγματικά είμαστε.

Follow us:

