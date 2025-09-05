Τζέικ Γουίρι: H ηλικία, η καλλονή σύζυγος και ο ρόλος στο The Waterfront

To βιογραφικό του ηθοποιού και η υπόθεση της σειράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
05.09.25 , 13:52 Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
05.09.25 , 13:47 Κύπρος: 14χρονος συνευρισκόταν με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Netflix & Ap images
Πρώτη Δημοσίευση: 05.09.25, 13:16
Φωτογραφίες βίντεο: Facebook.com & Ap images
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αστέρας του Χόλιγουντ, Τζέικ Γουίρι, έγινε ευρέως γνωστός όταν υποδύθηκε τον Ντέραν Κόντι (Deran Cody) στη δραματική σειρά Animal Kingdom (2016–2022), ενώ επί του παρόντος ο γνωστός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά εγκλήματος του Netflix, The Waterfront (Ακτή, 2025).

Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Στο καστ της νέας σειράς πρωταγωνιστούν οι Χολτ ΜακΚάλανι (Mindhunter), Μελίσα Μπενόιστ (Supergirl), Μαρία Μπέλο, Τζέικ Γουίρι, Ραφαέλ Λ. Σίλβα και Χάμπερλι Γκονζάλεζ, σε ρόλους γεμάτους ένταση, μυστικά και συναισθηματικό βάθος, ενώ η σειρά κατείχε την πρώτη θέση στα παγκόσμια charts streaming, συγκεντρώνοντας 8,3 εκατομμύρια views την πρώτη βδομάδα προβολής της.

Ρόμπιν Ουίλιαμς: Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία του σπουδαίου κωμικού

Γνωρίζοντας τον Τζέικ Γουίρι - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1990 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, ενώ γονείς του είναι η ηθοποιός και βραβευμένη με το βραβείο Emmy, Κιμ Ζίμερ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Άλεν Γουίρι 
  • Eίναι ηθοποιός, μουσικός και στιχουργός
  • Πρωτοεμφανίστηκε το 2022 στη σειρά Guiding Light, ενώ έκανε και guest εμφανίσεις στις σειρές Law & Order: Special Victims Unit και Listen Up
  • Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2008 στο Assassination of a High School President, ενώ έπειτα συμμετείχε στα Altitude (2010) και It Follows (2015)

  • Ο Τζέικ Γουίρι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από τον ρόλο που υποδύθηκε στη δραματική σειρά Animal Kingdom (2016–2022)
  • Είναι παντρεμένος από το 2019 με την 30χρονη σήμερα ηθοποιό, παραγωγό και συγγραφέα, Βέρα Μπάλντερ και έχουν αποκτήσει ένα παιδί. 

Η υπόθεση του Waterfront

Η σειρά ακολουθεί μια παραδοσιακή οικογένεια που ζει από τη θάλασσα, με πολυετή ιστορία στον κλάδο της αλιείας. Όμως, πίσω από τις δίχες και τα καΐκια, κρύβονται καλά φυλαγμένα μυστικά, σκοτεινές συμφωνίες και παλιές πληγές. Καθώς η οικογενειακή επιχείρηση απειλείται, κάθε μέλος πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, πολλές από τις οποίες δοκιμάζουν τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη.

Παράνομο εμπόριο, ηθικά διλήμματα και δυνατές συγκρούσεις, διαμορφώνουν ένα συναρπαστικό δράμα που ισορροπεί ανάμεσα στο αστυνομικό θρίλερ και τη σαπουνόπερα.

Κινηματογράφος

  • Assassination of a High School President (2008)
  • Altitude (2010)
  • Zombeavers (2014)
  • It Follows  
  • Message from the King (2016) 
  • Τomato Red (2017)
  • Smartass
  • Finding Steve McQueen (2019)
  • It Chapter Two
  • The Ultimate Playlist of Noise (2021)
  • The Birthday Cake
  • Rushed
  • How to Blow Up a Pipeline (2022)
  • Measure of Revenge
  • Alone at Night
  • Bleeding Love (2023)
  • Trigger Warning  (2024)
  • Oh, Canada
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΙΚ ΓΟΥΙΡΙ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
WATERFRONT
 |
ΑΚΤΗ
 |
ΣΕΙΡΑ
 |
NETFLIX
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top