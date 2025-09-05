Τζέικ Γουίρι: H ηλικία, η καλλονή σύζυγος και ο ρόλος στο The Waterfront

Ο αστέρας του Χόλιγουντ, Τζέικ Γουίρι, έγινε ευρέως γνωστός όταν υποδύθηκε τον Ντέραν Κόντι (Deran Cody) στη δραματική σειρά Animal Kingdom (2016–2022), ενώ επί του παρόντος ο γνωστός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά εγκλήματος του Netflix, The Waterfront (Ακτή, 2025).

Στο καστ της νέας σειράς πρωταγωνιστούν οι Χολτ ΜακΚάλανι (Mindhunter), Μελίσα Μπενόιστ (Supergirl), Μαρία Μπέλο, Τζέικ Γουίρι, Ραφαέλ Λ. Σίλβα και Χάμπερλι Γκονζάλεζ, σε ρόλους γεμάτους ένταση, μυστικά και συναισθηματικό βάθος, ενώ η σειρά κατείχε την πρώτη θέση στα παγκόσμια charts streaming, συγκεντρώνοντας 8,3 εκατομμύρια views την πρώτη βδομάδα προβολής της.

Γνωρίζοντας τον Τζέικ Γουίρι - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1990 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, ενώ γονείς του είναι η ηθοποιός και βραβευμένη με το βραβείο Emmy, Κιμ Ζίμερ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Άλεν Γουίρι

Eίναι ηθοποιός, μουσικός και στιχουργός

Πρωτοεμφανίστηκε το 2022 στη σειρά Guiding Light, ενώ έκανε και guest εμφανίσεις στις σειρές Law & Order: Special Victims Unit και Listen Up

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2008 στο Assassination of a High School President, ενώ έπειτα συμμετείχε στα Altitude (2010) και It Follows (2015)

Ο Τζέικ Γουίρι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από τον ρόλο που υποδύθηκε στη δραματική σειρά Animal Kingdom (2016–2022)

Είναι παντρεμένος από το 2019 με την 30χρονη σήμερα ηθοποιό, παραγωγό και συγγραφέα, Βέρα Μπάλντερ και έχουν αποκτήσει ένα παιδί.

Η υπόθεση του Waterfront

Η σειρά ακολουθεί μια παραδοσιακή οικογένεια που ζει από τη θάλασσα, με πολυετή ιστορία στον κλάδο της αλιείας. Όμως, πίσω από τις δίχες και τα καΐκια, κρύβονται καλά φυλαγμένα μυστικά, σκοτεινές συμφωνίες και παλιές πληγές. Καθώς η οικογενειακή επιχείρηση απειλείται, κάθε μέλος πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, πολλές από τις οποίες δοκιμάζουν τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη.

Παράνομο εμπόριο, ηθικά διλήμματα και δυνατές συγκρούσεις, διαμορφώνουν ένα συναρπαστικό δράμα που ισορροπεί ανάμεσα στο αστυνομικό θρίλερ και τη σαπουνόπερα.

