Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα» γράφει η Μπαλατσινού

Celebrities & Gossip Νεα
Ο θρύλος της μόδας Giorgio Armani απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών/ Βίντεο AP Newsroom
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή στα 91 του έτη και πλήθος επωνύμων έσπευσε να τον «αποχαιρετήσει». Ανάμεσα στους Έλληνες celebrities που γνώριζαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας είναι και η Τζένη Μπαλατσινού η οποία, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram τού είπε το στερνό «αντίο».

armani πεθανε

Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι/ AP Photos
 

Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές με τον σπουδαίο σχεδιαστή μόδας, συνοδεύοντάς τες με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό.

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού για τον Τζιόρτζιο Αρμάνι

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του – τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική, ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.


Κι εσύ, @brunimiki, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του. Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε», γράφει χαρακτηριστικά.

