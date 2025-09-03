Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της

«Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

Ζόζεφιν: Τι είπε ο ναυαγοσώστης που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη γιαγιά της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγίζει καρδιές η Ζόζεφιν με το πρώτο μήνυμα μετά τον πνιγμό της 91χρονης γιαγιάς της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου… Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις… κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω» έγραψε η Ζόζεφιν στην ανάρτησή της δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία.

Δες την ανάρτηση της Ζόζεφιν:

Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Ζόζεφιν βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς η αγαπημένη της γιαγιά, Ειρήνη Wendel, έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο στο Πόρτο Ράφτη. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου, όταν η 91χρονη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα, στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη προσπάθησε να επιστρέψει στην ακτή, όμως η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη και ένα κύμα την έριξε κάτω, στερώντας της τη δυνατότητα να βγει.

Ναυαγοσώστες και λουόμενοι έσπευσαν αμέσως για βοήθεια, με προσπάθειες ανάνηψης που κράτησαν πάνω από 20 λεπτά, ωστόσο η γιαγιά της Ζόζεφιν ανασύρθηκε χωρίς σφυγμό. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η είδηση σκόρπισε θλίψη τόσο στην οικογένεια όσο και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν, αφού ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

