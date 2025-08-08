Κόρομι - Τριανταφύλλου: Τα τρυφερά ενσταντανέ αγκαλιά με την κόρη τους

Το ζευγάρι έκανε γενέθλια στην 3 μηνών κόρη

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Κόρομι στο Breakfas@Star μετά τη γέννηση της κόρης του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον γνωρίσαμε στο reality επιβίωσης Survivor, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει για τον χαρακτήρα και τις επιδόσεις του.

Ο λόγος για τον Γιώργο Κόρομι, ο οποίος διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, έχοντας βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της Τίνας Τριανταφύλλου, η οποία τον έκανε για πρώτη φορά πριν από τρεις μήνες. 

Γιώργος Κόρομι: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας!

Για να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός, οι νέοι γονείς έσβησαν τούρτα με τρία κεράκια αγκαλιά με την πριγκίπισσά τους, ενώ μοιράστηκαν τη στιγμή με το διαδικτυακό τους κοινό στο Instagram. 

Η πρόταση γάμου πρώην παίκτη του Survivor στη σύντροφό του- Δείτε βίντεο

«Το μικρό μας κορίτσι έκλεισε τους 3 μήνες! Ο χρόνος περνάει όταν τα κάνεις πάνω σου συνεχώς και ξυπνάς τους γείτονες. Σε αγαπάμε μικρό μας κορίτσι…», σχολίασε με αρκετή δόση χιούμορ το ζευγάρι κατώ από τη σχετική φωτογραφία.

Στην ίδια ανάρτηση υπήρχαν κι άλλες σπάνιες φωτογραφίες της οικογένειας, με τη μικρούλα να κλέβει την παράσταση με το χαμόγελο, το στιλ και τη γλυκύτητά της. 

 

 

Γιώργος Κόρομι - Τίνα Τριανταφύλλου: Η τριών μηνών κόρη τους σε σπάνια ενσταντανέ 

