Κόρομι - Τριανταφύλλου: Τα τρυφερά ενσταντανέ αγκαλιά με την κόρη τους

Τον γνωρίσαμε στο reality επιβίωσης Survivor, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει για τον χαρακτήρα και τις επιδόσεις του.

Ο λόγος για τον Γιώργο Κόρομι, ο οποίος διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, έχοντας βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της Τίνας Τριανταφύλλου, η οποία τον έκανε για πρώτη φορά πριν από τρεις μήνες.

Για να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός, οι νέοι γονείς έσβησαν τούρτα με τρία κεράκια αγκαλιά με την πριγκίπισσά τους, ενώ μοιράστηκαν τη στιγμή με το διαδικτυακό τους κοινό στο Instagram.

«Το μικρό μας κορίτσι έκλεισε τους 3 μήνες! Ο χρόνος περνάει όταν τα κάνεις πάνω σου συνεχώς και ξυπνάς τους γείτονες. Σε αγαπάμε μικρό μας κορίτσι…», σχολίασε με αρκετή δόση χιούμορ το ζευγάρι κατώ από τη σχετική φωτογραφία.

Στην ίδια ανάρτηση υπήρχαν κι άλλες σπάνιες φωτογραφίες της οικογένειας, με τη μικρούλα να κλέβει την παράσταση με το χαμόγελο, το στιλ και τη γλυκύτητά της.

