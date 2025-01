Γενέθλια για τη Μαρία Καβογιάννη- Το τραγούδι και η ανάρτηση στο instagram

Tα γενέθλιά της γιόρτασε παρέα με αγαπημένους της φίλους και συναδέλφους η Μαρία Καβογιάννη.

Η δημοφιλής ηθοποιός έκλεισε τα 67 της χρόνια στις 13 Ιανουαρίου. Την επόμενη μέρα των γενεθλίων της έκανε μια ανάρτηση στο instagram. H εικόνα δείχνει τη θάλασσα τη στιγμή που ανατέλλει ο ήλιος. Την ανάρτησή της συνοδεύει το τραγούδι «Feeling Good by Nina Simone» και οι στίχοι:

«It’s a new dawn

It’s a new day

It’s a new life

For me

And I’m feeling good…»

To πάρτι με αγαπημένους φίλους στο σπίτι της έγινε το βράδυ της παραμονής των γενεθλίων της. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να της τραγουδά με τη συνοδεία πιάνου. «Όταν ο Παναγιώτης έχει κέφια, και πώς να μην έχει; Γιορτάζει η Μαρία μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

«Ευτυχία οι φίλοι. Σας αγαπώ γι' αυτό το δώρο», σχολίασε η Μαρία Καβογιάννη.

Ακολούθησε μια φωτογραφία με όλο το cast του Maestro.

«Και μαζευτήκαμε και φάγαμε και πίτα κόψαμε και τα γενέθλια της Μαρίας γιορτάσαμε και ήταν πάλι ένα από αυτά τα βράδια που σε κάνουν να αναρωτιέσαι, -Που θα ξαναβρείς τέτοια συνθήκη;;; Ό,τι αξίζει έχει διάρκεια. Και μέλλον.Night gathering for Maestro in Blue cast», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην ανάρτησή του.

