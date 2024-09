Εβελίνα Παπούλια: Ο χορός, οι Δυο Ξένοι, η καλλονή κόρη κι η Αρχελάου 5

Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Εβελίνας Παπούλια

Είναι μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, έχοντας αφήσει το στίγμα της τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Την Εβελίνα Παπούλια γνωρίσαμε για τα καλά μέσα από την τεράστια επιτυχία της σειράς Δυο Ξένοι, στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του '90. Θέλοντας να αποτινάξει από πάνω της την ταμπέλα της «Μαρίνας Κουντουράτου», η πρώην χορεύτρια, στη συνέχεια δοκιμάστηκε σε πολλά και διαφορετικά πράγματα, διαπρέποντας σε ό,τι κι αν έκανε.

Μιλώντας πάντα έξω από τα δόντια, η άλλοτε ξανθιά κι άλλοτε κοκκινομάλλα, Εβελίνα, τα τελευταία χρόνια ασχολείτα με το ραδιόφωνο, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά της ΕΡΤ, Αρχελάου 5.

Ποια είναι η Εβελίνα Παπούλια

Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1971. Είναι 53 ετών κι ανήκει στο ζώδιο του Κριού. Το βαφτιστικό της όνομα είναι «Ευαγγελία».

Από 6 ετών παρακολουθούσε εντατικά μαθήματα χορού. Στα 18 της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για σπουδές στη διάσημη σχολή χορού Martha Graham School of Contemporary Dance. Ταυτόχρονα παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο Lee Strasberg Theater Institute και πήρε μέρος σε διάφορα θεατρικά έργα, όπως το West Side Story το 1993 ενώ συμμετείχε και στο Omega Dance Company.

Σε πολύ πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, δήλωσε για τις σπουδές της στις ΗΠΑ: «Δεν φάνηκε περίεργο στους γονείς μου, οικονομικά όμως τον διέλυσα τον πατέρα μου. Ήταν πολύ ακριβά τότε. Μου είχε πει τότε "όσο αντέξω". Δεν είχα επίγνωση. Ποτέ δεν με είχαν ζορίσει οικονομικά οι γονείς μου. Είχαν ή δεν είχαν, ήταν σαν να είχαν».

Η Εβελίνα Παπούλια με τον πρώτο της σύζυγο, Γιώργο Λιάντο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 1999 ήρθε στον κόσμο η κόρη της Αφροδίτη, καρπός του έρωτά της με τον ηθοποιό Γιώργο Λιάντο. Η εγκυμοσύνη της εντάχθηκε στον ρόλο της «Μαρίνας Κουντουράτου» στη σειρά Δυο Ξένοι. Ως γνωστόν, η καλλονή κόρη της ακολουθεί τα βήματα της στην υποκριτική.

Από το 1999 μέχρι το 2001 ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Λιάντο. Το 2003 ξεκίνησε τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Παναγιώτη Κράββα. Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2008 στη Σκωτία, αλλά χώρισαν μόλις έναν μήνα μετά.

Εβελίνα Παπούλια: Μια χορεύτρια στη μικρή οθόνη

Μετά από ορισμένες μικρές εμφανίσεις σε σειρές όπως Τμήμα ηθών, Ανατομία ενός εγκλήματος, Η Καλή... πεθερά κ.ά. συμμετείχε στην αστυνομική, κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Ταύρος με Τοξότη. Αρκετοί τηλεθεατές τη θυμούνται κι ως «τρίτο πρόσωπο» ανάμεσα στη Σοφία Αλιμπέρτη και τον Απόστολο Γκλέτσο στη σειρά Σοφία... Ορθή.

Η τεράστια επιτυχία κι η καθολική αναγνώριση ήρθε με την αισθηματική κομεντί Δυο Ξένοι των Αλέξανδρου Ρήγα - Δημήτρη Αποστόλου στο Mega και τον ρόλο της «Μαρίνας Κουντουράτου». Η τηλεπαρουσιάστρια πρωινής εκπομπής ερωτεύτηκε τον σκηνοθέτη «Κωνσταντίνο Μαρκορά» και τους δύο τα νούμερα τηλεθέασης!

Αμέσως μετά ακολούθησε ένας αρκετά διαφορετικός ρόλος στη σειρά Κρεσέντο του Star, αλλά στο Νιρβάνα του Alpha.

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Βίκυ Καγιά, παρουσιάστρια του So you think you can dance, το 2007 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ως χορεύτρια, η Εβελίνα Παπούλια ήταν ένα από τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για την κριτική επιτροπή του talent show, So you think you can dance, το 2006 στο Mega.

Το 2007 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Πήρα κόκκινα γυαλιά, ενώ το 2012 ήρθε το Αμάρτημα της μητρός μου του Αλέξανδρου Ρήγα.

Σε έναν εξίσου διαφορετικό ρόλο την είδαμε το 2013 στο Μπρούσκο του Αντρέα Γεωργίου.

Το 2017 συνεργάστηκε ξανά με τον Κύπριο δημιουργό, αυτήν τη φορά στη σειρά Τατούαζ.

Η Εβελίνα Παπούλια με τον Γιάννη Στάνκογλου, τον Γεράσιμο Γεννατά και τη Ναταλία Δραγούμη πρωταγωνιστούν στο Αρχελάου 5 /Φωτογραφία ΕΡΤ

Το 2024 επέστρεψε στην κωμωδία, πρωταγωνιστώντας στη σειρά της ΕΡΤ, Αρχελάου 5, με το κοινό να την... αποθεώνει καθημερινά στον ρόλο της «Κέλλυς Κομοντάκη».

Εβελίνα Παπούλια: Από τη Βουγιουκλάκη και τη Βίσση στις Εύθυμες κυράδες

Ένας από τους πρώτους ρόλους της στο θέατρο ήταν στο πλάι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην παράσταση Ωραία μου κυρία το 1993.

Συμμετείχε στην τεράστια θεατρική επιτυχία Βίρα τις άγκυρες των Ρέππα - Παπαθανασίου το 1997. Το 2003 ήταν η Σάλλυ Μπόουλς στο θρυλικό μιούζικαλ, Καμπαρέ.

Το 2005 σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο ροκ μιούζικαλ Hedwig and the Angry Inch.

Η Εβελίνα Παπούλια ως «Λόα» στους Δαίμονες με την Άννα Βίσση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς της ρόλους ήταν της «Λόα» στην ροκ όπερ Δαίμονες, στο πλευρό της Άννας Βίσση, όπου στην κυριολεξία έκλεβε την παράσταση!

Το 2022 την είδαμε στο διάσημο έργο Οι εύθυμες κυράδες του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, ενώ το 2023 στο Εγώ, εγώ... κι εγώ με τον Φάνη Μουρατίδη.

Η Εβελίνα Παπούλια με τον Φάνη Μουρατίδη

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολείται με το ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας τη δική της εκπομπή με τον Διονύση Καστόρα στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελληνικός 93,2.

Η Εβελίνα Παπούλια με τον συμπαρουσιαστή της στο ραδιόφωνο, Διονύση Καστόρα

Ασχολείται με το Breathwork, μια τεχνική όπου κάποιος αποβάλει κάποιος τις τραυματικές εμπειριες της ζωής μέσω της αναπνοής. Ανεβάζει συχνά σχετικά βιντεάκια στο προφίλ της στο Instagram.

Εβελίνα Παπούλια: «Μούσα» του Νίκου Ζαπατίνα

Μετά από μια μικρή συμμετοχή στο ελληνικό μπλομπάστερ, Safe Sex, το 1999, ήρθε ο μεγάλος πρωταγωνιστικός ρόλος στο Ένας κι ένας του Νίκου Ζαπατίνα. Την επόμενη χρονιά ακολούθησε το Eφάπαξ με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Ματθίλδη Μαγγίρα στην ταινία του Νίκου Ζαπατίνα, Εφάπαξ

Το 2004 συμμετείχε στις Νύφες του Παντελή Βούλγαρη, ενώ το 2006 στο Ιλουστρασιόν του Δημήτρη Χαριτόπουλου.

Το 2007 έπαιξε στο Πρώτη φορά νονός της Όλγας Μαλέα.

Εβελίνα Παπούλια: Τα διαζύγια κι ο... έρωτας με την κόρη της

Πριν από λίγους μήνες, η ηθοποιός μίλησε για την κόρη της, την Αφροδίτη Λιάντου, και τα διαζύγια που πήρε.

Εβελίνα Παπούλια: Η κόρη της Αφροδίτη, κληρονόμησε την εμφάνιση αλλά και το ταλέντο της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Χωρίσαμε σε λιγότερο από δύο χρόνια. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να έχω χωρίσει και πολύ νωρίτερα. Με τον Γιώργο ήταν κοινή συναινέσει το διαζύγιο, η Αφροδίτη ήταν μικρή, οπότε δεν θα είχε εικόνες σπιτιού, οικογενειακές κι ήταν και πιο ασφαλές νομίζω, το ότι χωρίσαμε τόσο νωρίς, απ΄το να νιώσει αποχωρισμό η Αφροδίτη σε μεγαλύτερη ηλικία», ανέφερε η Εβελίνα Παπούλια σε συνέντευξή της για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιάντο.

Σχετικά με τον δεύτερο γάμο της, δήλωσε: «Μία που παντρεύτηκα και μία που χώρισα. Αυτό ήταν και το μεγάλο σφάλμα μου, ήταν κάτι που δεν καταλάβαινα εγώ. Δεν είχα πάρει είδηση τι παιζότανε γιατί υπήρχε μια ηρεμία στο σπίτι». «Οπότε, όταν κατάλαβα ότι δεν ήταν ακριβώς ηρεμία, αλλά υπήρχε κάτι υπόγειο από κάτω -έβραζε η φάση γιατί κάποια στιγμή επιτέθηκε η Αφροδίτη- κι όταν είδα ότι ζορίζεται, της είπα μαζεύεις τα πράγματά σου, μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγουμε», πρόσθεσε.

Η Εβελίνα Παπούλια με τον δεύτερο σύζυγό της, Παναγιώτη Κράββα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, δήλωσε... ερωτευμένη με την κόρη της Αφροδίτη Λιάντου: «Ο έρωτας έχει αυξομειώσεις σε μία σχέση. Νιώθεις κάποιες στιγμές ερωτευμένος κάποιες στιγμές όχι, ή μπορεί να φθίνει αυτό το συναίσθημα. Με την Αφροδίτη κάθε φορά που τη βλέπω είναι σαν να τη βλέπω πρώτη φορά, έχω πεταλούδες.. Είμαι ερωτευμένη, δεν φθίνει αυτή η αγάπη, αυτό το συναίσθημα. Είσαι σε ένα πικ συνέχεια ενδιαφέροντος, δοσίματος, σαν να περνάς εξετάσεις 24 ώρες το 24ωρο για να είναι καλά αυτό το πρόσωπο που αγαπάς».

Οι selfies της Εβελίνας Παπούλια με την κόρη της, Αφροδίτη Λιάντου, δε λείπουν από το προφίλ της στο Instagram

