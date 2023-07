Tζόνι Ντεπ: Λιποθύμησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Δείτε βίντεο από τη δίκη του Johnny Depp και της Amber Heard

Δυσφορία αισθάνθηκε ο Τζόνι Ντεπ λίγο πριν την προγραμματισμένη του συναυλία στη Βουδαπέστη με το συγκρότημά του τους Hollywood Vampires και τον Άλις Κούπερ.

Ο κορυφαίος ηθοποιός λιποθύμησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου λίγο πριν βγει στη σκηνή, και χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια της λιποθυμίας.

BREAKING: Johnny Depp’s concert in Budapest was cancelled on July 18th because he passed out in his hotel room, according to Daily News Hungary.



Praying for Johnny’s health during this time 🙏😔 pic.twitter.com/Ne5EwcL5Z7