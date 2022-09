Johnny Depp: Αυτή είναι η γοητευτική δικηγόρος που του «έκλεψε» την καρδιά

Ο Johnny Depp μετά την πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard, είναι ξανά ερωτευμένος.

Το πρόσωπο που του έχει «κλέψει» την καρδιά δεν είναι η Camille Vasquez, η διάσημη συνήγορός του, που τον αθώωσε στην τελευταία του δικαστική διαμάχη στη Βιρτζίνια, αλλά η Joelle Rich.

O Johnny Depp έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της δικηγόρου, Joelle Rich/ Φωτογραφία AP

Johnny Depp is 'seriously dating' lawyer Joelle Rich after they worked together four years ago https://t.co/q11Ni6DPvA

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People, η Joelle Rich είναι μια εκ των δικηγόρων που εκπροσώπησαν τον χολιγουντιανό ηθοποιό στην υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της εφημερίδας «The Sun».

Η εφημερίδα «The Sun» είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που χαρακτήριζε τον ηθοποιό «wife beater» με τον ίδιο να μηνύει τον εκδότη και τον τότε συντάκτη. Τελικά το δικαστήριο έκρινε ότι το εν λόγω δημοσίευμα και οι αναφορές του για ενδοοικογενειακή κακοποίηση του Depp προς την πρώην γυναίκα του, ευσταθούν, σύμφωνα με τις καταθέσεις που είχαν εξεταστεί έως εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να χάσει την υπόθεση.

Η Joelle Rich ανήκε στη νομική ομάδα που κατέθεσε μήνυση στην εφημερίδα και που ανέλαβε την υπεράσπιση του. Έτσι γνώρισε ο ένας τον άλλον και «γεννήθηκε» το ειδύλλιό τους.

Η γοητευτική σύντροφός του έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

SPOTTED: Johnny Depp taking a smoke break with his lawyer, Joelle Rich, by his side during the 'Johnny Depp vs Amber Heard' trial in Fairfax, Virginia. #JohnnyDepp #JoelleRich #JohnnyDeppvsAmberHeard #Celebrity #EntertainmentNews #HollywoodPipeline pic.twitter.com/2JCFwOxa0p