Δίκη Depp - Heard: Όσα είπε η δικηγόρος που... αθώωσε τον διάσημο σταρ!

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Camille Vasquez και του Johnny Depp

Η Camille Vasquez, η διάσημη πλέον συνήγορος του Johnny Depp στη δίκη με την Amber Heard, δεν αισθάνεται παρά ευγνωμοσύνη για τον πελάτη της, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η δικηγόρος που υπερασπίστηκε τον Depp στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, από την οποία και βγήκε νικητής, μίλησε στο CBS Mornings κι είπε σχετικά με τον πελάτη της: «Ήταν σημαντικό να υπάρχει μια γυναίκα στην ομάδα», με την Gayle King να θέλει να μάθει το γιατί. «Αυτή η υπόθεση απαιτούσε την προοπτική μιας γυναίκας κι ήμουν η τυχερή που επιλέχτηκα να κάνω αυτήν τη δουλειά», απάντησε.

«Νιώθεις τυχερή; Είναι "τυχερή" η λέξη;» τη ρώτησε η δημοσιογράφος κι εκείνη απάντησε: «Νομίζω ότι ναι. Φυσικά, είναι τρομερές στιγμές, αλλά είναι παίζει ρόλο και λίγη τύχη», είπε στη συνέχεια.

