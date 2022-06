Harry & Meghan: Γιόρτασαν μόνοι τους τα γενέθλια της Λίλιμπετ στο παλάτι

Η κόρη του πρίγκιπα Harry και της Meghan, Λίλιμπετ, γιόρτασε πρόσφατα τα πρώτα της γενέθλια και οι γονείς της επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

To ζευγάρι έκανε την Πέμπτη μια διακριτική δημόσια εμφάνιση, την πρώτη στη Βρετανία, δύο χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια και τη... φυγή τους στην Καλιφόρνια.

To ζευγάρι έκανε την Πέμπτη μια διακριτική δημόσια εμφάνιση, την πρώτη στη Βρετανία, δύο χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια και τη... φυγή τους στην Καλιφόρνια

To ζευγάρι έκανε την Πέμπτη μια διακριτική δημόσια εμφάνιση, την πρώτη στη Βρετανία, δύο χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια και τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Δεν ήταν, βέβαια, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια στο μπαλκόνι του Παλατιού, αφού έχουν παραιτηθεί από τα βασιλικά τους καθήκοντα, αλλά οι κάμερες τους εντόπισαν πίσω από ένα παράθυρο του Μπάκιγχαμ.

H δεύτερη μέρα των εορτασμών στο Λονδίνο ξεκίνησε με τη Λειτουργία των Ευχαριστιών στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Το μεσημέρι της Παρασκευής o πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έφτασαν στον Ναό και τα φλας των παπαράτσι άστραψαν. Η Meghan έκανε μία σικάτη εμφάνιση, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η Meghan έκανε μία σικάτη εμφάνιση, κλέβοντας τις εντυπώσεις

Με αφορμή τα γενέθλια της μικρούλας, από το πρωί τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έσπευσαν να ευχηθούν ανεβάζοντας τις θερμότερες ευχές τους στο twitter.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday!

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈