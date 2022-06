Μπέσσυ Αργυράκη - DWTS: «Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το όνειρό σου»

Η Μπέσσυ Αργυράκη βρέθηκε στο πλατό του The 2Night Show ως καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε μεταξύ άλλων, για την καριέρα και τις συνεργασίες της, τα όνειρά της και, φυσικά, τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό χορού, Dancing With The Stars.

Όσον αφορά στα μεγάλα ονόματα που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, η Μπέσσυ Αργυράκη σχολίασε: «Έχω δουλέψει με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ο αγαπημένος μου, ήμουν το γούρι του. Εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν κι ένα μεγάλο παιδί. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν αφήνουν το παιδί μέσα τους να μεγαλώσει. Αν κάτι τύχαινε και τον ενοχλούσε, θα το έλεγε… Ήταν αυτό το αυθόρμητο παιδί, που λάτρεψε ο κόσμος…»

«Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ο πατέρας των καλλιτεχνών. Ήταν πολύ δίκαιος. Θα άκουγε το πρόγραμμα του πρώτου μέρους κι ήθελε να είναι σωστά μοιρασμένο για τους τραγουδιστές. Ήταν κορυφαίος. Η Δούκισσα ήταν μια κυρία, αξιολάτρευτη. Με την Πόλυ Πάνου, με την Μαίρη Λίντα, μια χαρούμενη γυναίκα και τσαχπίνα. Έχουμε ίδια ιδιοσυγκρασία».

Μπέσσυ Αργυράκη: «Στο Dancing With The Stars έδειξα ότι όταν δουλεύω δεν αστειεύομαι»

Για τη συμμετοχή της στο Dancing With The Stars, η Μπέσσυ Αργυράκη δεν έκρυψε την συγκίνησή της. «Ξύπνησα από ένα ωραίο όνειρο από τότε. Αυτό που έχει μεσολαβήσει είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το όνειρό σου, να ονειρευτείς και να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου».

«Όταν ξεκίνησα στο Dancing With The Stars δεν περίμενα να είναι κάτι που θα με ξετρελάνει, δεν περίμενα ότι θα μου άνοιγε μια πόρτα στο φως και θα με κάνει να νιώσω μικρότερη», είπε για όσα άλλαξαν μετά την ενασχόλησή της με τον χορό.

Για τον διαγωνισμό χορού DWTS, στον οποίο συμμετείχε και κατάφερε να φτάσει σχεδόν έως το τέλος του, η Μπέσσυ Αργυράκη σχολίασε: «Στο Dancing With The Stars έδειξα ότι όταν δουλεύω δεν αστειεύομαι»

Και συνέχισε τονίζοντας: «Ήταν παρακινδυνευμένο και για την ηλικία μου και για τα κιλά μου. Φαντάσου, ο άνδρας μου όταν το έμαθε μου είπε “Πού πας ρε Καραμήτρο” που είναι και γιατρός και που ο ίδιος μου έβγαλε και το καπέλο στο τέλος».

