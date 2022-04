Άκης Πετρετζίκης: Ανοιξιάτικες βόλτες με τον γιο του - Ποζάρουν στη μανούλα

Άκης Πετρετζίκης: Ο γιος του τρέχει στην αγκαλιά του και ο σεφ λιώνει!

Τους τελευταίους δέκα μήνες η ζωή του Άκη Πετρετζίκη έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου, καθώς έχει έρθει στον κόσμο ο πρώτος του γιος, ο πρώτος καρπός του έρωτά του με τη σύζυγό του Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ.

O Άκης Πετρετζίκης σε παλιότερη βόλτα με τη σύζυγό του και τον γιο τους

Ο επιτυχημένος σεφ και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και εκτός από λαχταριστές συνταγές του, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους και στιγμές από την καθημερινότητα με τον Πετρετζίκη junior.

Έτσι και το πρωί της Πέμπτης, ο Άκης, εκμεταλλευόμενος τον ηλιόλουστο καιρό, βγήκε για μία βόλτα στην εξοχή μαζί με τη σύζυγο και τον γιο τους, Αχιλλέα.

Μάλιστα, η Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ που είναι έγκυος για δεύτερη φορά, απαθανάτισε μπαμπά και γιο σε μία από τις πιο τρυφερές φωτογραφίες.

«Father and son under the sun! *Photo credits to mum (Μπαμπάς και γιος κάτω από τον ήλιο! Η φωτογραφία είναι από τη μαμά)» έγραψε στη λεζάντα ο Άκης Πετρετζίκης και τα σχόλια και τα likes από τους διαδικτυακούς του φίλους «έπεσαν βροχή»!

