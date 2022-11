Συγκλονιστικές ιστορίες διάσημων γυναικών που βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση

Παγκόσµια ηµέρα κατά της βίας των γυναικών σήμερα 25 Νοεμβρίου και το star.gr «θυμάται» τις ιστορίες διάσημων γυναικών που βίωσαν τη σεξουαλική κακοποίηση και μίλησαν δημόσια για αυτό.

Η βία δεν κάνει διαχωρισμούς σε ηλικία, κοινωνική κατάσταση ή οικονομικό status. Είτε μια γυναίκα είναι νέα είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε είναι πλούσια, είτε φτωχή, είναι πιθανό να βρεθεί σε μια κακοποιητική σχέση. Πολλές είναι οι διάσημες γυναίκες στον πλανήτη που δεν έχουν διστάσει και έχουν μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίηση που έχουν δεχτεί. Οι ιστορίες τους έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Όπρα Γουίνφρεϊ - Η κακοποίηση από την ηλικία των έξι χρόνων

Η Όπρα Γουίνφρεϊ ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τα 6 έως τα 13 της χρόνιαΦωτογραφία: Αssociated Press

Η Όπρα Γουίνφρεϊ, η διασημότερη τηλεπαρουσιάστρια του κόσμου, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε όταν ήταν μόλις 6 ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα της βρήκε δουλειά ως υπηρέτρια στο Μιλγουόκι, της αμερικανικής πολιτείας Ουισκόνσιν. Λόγω φόρτου εργασίας ήταν αναγκασμένη να λείπει αρκετές ώρες από τη σπίτι με αποτέλεσμα η μικρή Όπρα να μένει μόνη της. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν άνδρες από το περιβάλλον της μητέρας της και η εξάχρονη Όπρα έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Μέχρι και την ηλικία των δεκατριών χρόνων, η διάσημη παρουσιάστρια έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Έφτασε σε σημείο να πάρει την απόφαση να φύγει από το σπίτι και να ζήσει μόνη της. Οι παρέες της ανήλικης τότε κοπέλας, ήταν κυρίως αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας. Σε ηλικία 14 ετών, έμεινε έγκυος. Η γέννα ήταν πρόωρη με αποτέλεσμα να χάσει το μωρό. Αυτό το γεγονός τη συγκλόνισε και αποφάσισε πως θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ζούσε μέχρι τότε.

Lady Gaga - Θύμα βιασμού στα 19 της

Η Lady Gaga δεν είχε αποκαλύψει σε κανέναν ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά για επτά ολόκληρα χρόνια/ Φωτογραφία: Αssociated Press

Το 2014 η εκκεντρική σταρ σε ραδιοφωνική συνέντευξη που είχε δώσει στον διάσημο δημοσιογράφο Χάουαρντ Στερν είχε αποκαλύψει ότι στα 19 της είχε πέσει θύμα βιασμού. Όπως δήλωσε, ο δράστης ήταν μουσικός παραγωγός, ο οποίος διέδιδε ότι οι δυό τους είχαν σχέση.

«Όταν έχεις περάσει ένα τραύμα σαν αυτό, δε σημαίνει πως οι συνέπειες είναι άμεσες. Κάποιοι άνθρωποι το ξαναζούν μέσα στα χρόνια. Υποφέρουν όχι μόνο από συναισθηματικό και ψυχικό πόνο, αλλά και σωματικά, ως αποτέλεσμα του βιασμού ή του τραυματισμού», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι για επτά ολόκληρα χρόνια δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν και ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να το δεχτεί, ούτε και τον τρόπο να μην κατηγορήσει τον εαυτό της για ό, τι συνέβη.

«Πέρασα φρικτές καταστάσεις με τις οποίες σήμερα μπορώ και γελάω, γιατί για να το ξεπεράσω έκανα πολλά χρόνια θεραπεία, ψυχική και σωματική, και η μουσική μου μού έκανε πολύ καλό», είπε η τραγουδίστρια.

Μάλιστα, η διάσημη σταρ έγραψε το τραγούδι «Til It Happens to You» για το ντοκιμαντέρ σχετικά με τους βιασμούς «The Hunting Ground».

Μέριλιν Μονρόε

Η Μέριλιν Μονρόε μεγάλωσε χωρίς τους γονείς της και κακοποιήθηκε πολλές φορές σε μικρή ηλικία/ Φωτογραφία: Αssociated Press

Ήταν και είναι το απόλυτο σύμβολο του σεξ από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και σήμερα. Όμως η ζωή της κάθε άλλο παρά με παραμύθι μοιάζει. Η Μέριλιν Μονρόε είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Δεν είναι γνωστό ποιος ήταν ο πατέρας της ηθοποιού επειδή η μητέρα της, Γκλάντις, χώρισε με τον σύζυγό της Μάρτιν Μόρτενσεν, πριν μείνει έγκυος. Η μητέρα της είχε πολλά προβλήματα και δεν μπορούσε να προσέχει τη Νόρμα Τζιν (αυτό είναι το πραγματικό όνομα της σταρ). Έτσι η Μέριλιν πέρασε τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής της, σε μια οικογένεια οικιακών βοηθών, όπου μεγάλωσαν και άλλα υιοθετημένα παιδιά. Αργότερα η μητέρα της αγόρασε ένα μικρό σπίτι στο Χόλυγουντ και πήρε πίσω την κόρη της. Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότερα, η Γκλάντις διαγνώστηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια Έτσι μπήκε σε κρατικό νοσοκομείο, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της χωρίς σχεδόν καμία επαφή με την κόρη της. Η θρυλική Μονρόε πέρασε τα επόμενα χρόνια ζώντας με διαφορετικές οικογένειες, όπου υπέστη σεξουαλική κακοποίηση πολλές φορές.

Ρις Γουίδερσπουν - Δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από σκηνοθέτη

Σκηνοθέτης επιτέθηκε σεξουαλικά στη Ρις Γουίδερσπουν όταν ήταν 16 ετών/ Φωτογραφία: Αssociated Press

Τον Οκτώβριο του 2017, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι, όταν ήταν 16 ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από σκηνοθέτη, τον οποίο δεν κατονόμασε. «Άσχημα πράγματα μου συνέβησαν. Δέχθηκα επίθεση, παρενοχλήθηκα. Δεν ήμουν απομονωμένη», είπε η Γουίδερσπουν. «Πρόσφατα δημοσιογράφος ζήτησε να μάθει γι’ αυτό. Μου είπε: “Λοιπόν, γιατί δε μιλήσατε νωρίτερα;”. Και σκέφτηκα ότι είναι τόσο ενδιαφέρον να μιλάς με κάποια που βίωσε αυτά τα πράγματα και στη συνέχεια να την κρίνεις για τον τρόπο που αποφασίζει να μιλήσει γι’ αυτά. Λες την ιστορία σου, όταν κρίνεις εσύ ότι ήρθε ο καιρός, όταν είσαι έτοιμη. Αλλά η ντροπή που προσπάθησε να μου προκαλέσει ήταν απίστευτη και στη συνέχεια έγραψε το πόσο εγωίστρια ήμουν επειδή δεν το αποκάλυψα νωρίτερα. «Δεν υπήρχε δημόσια τιμωρία πριν από 25 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα μου συνέβησαν», πρόσθεσε. «Δεν υπήρχε ούτε ένα φόρουμ για να μιλήσω γι’ αυτό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν έναν νέο τρόπο για να εκφράζονται οι άνθρωποι που εγώ δεν είχα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της εξουσίας και των αριθμών. Νομίζω ότι κρινόμαστε πάρα πολύ και αυτό είναι ατυχές επειδή είμαστε όλοι πρωτάρηδες σε αυτούς τους νέους καιρούς. Προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας», κατέληξε.



