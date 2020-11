Ο Αντώνης Σρόιτερ δε χάνει το χιούμορ του παρά την καραντίνα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Με την ωρα, τη μερα, η την εβδομαδα. Ευγενικη, υπακουη, Ιδανικη λυση για την καραντινα, προθυμη για οσα χιλιομετρα θελετε. Τιμες προσφορας, γιατι τραβαει λιγο και κυνηγαει τις γατες, (Καπου εδω λεμε οτι κανουμε πλακα, για να μην με καταγγειλουν αυτη τη φορα, οτι νοικιαζω σκυλους χωρις αποδειξη).

