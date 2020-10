Μαρία Σολωμού: Υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορωνοϊό

Ερχόμαστε παιδιααααααα!!!! @roomiesmega Σάββατο 24 Οκτωβρίου ,στις 4:30 στο @megatvcom #herewego #itsagirlsthing #θασασαποτρελανουμε #staytuned

A post shared by Maria Solomou (@mariasolomou_official) on Oct 17, 2020 at 3:39am PDT