Χρανιώτης: Το χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον 4 μηνών γιο του

(Να (μην)αγκαλιάζετε τα παιδιά σας) Όταν η λογική βγαίνει έξω από τον άνθρωπο,τότε αποκτά μία δική της οντότητα. Στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο,ορφανά παιδιά στα ιδρύματα,πέθαιναν εξαιτίας της απουσίας επαφής ,αγκαλιάς,αγγιγμάτων,πέραν από τη στιγμή που τρέφονταν.Το σώμα είχε τροφή,αλλά η ψυχή έμενε μαραμένη. Και βέβαια οι επαφές είναι δύσκολο να παραμείνουν ως έχουν ,σε εποχές όπου η επαφή έχει μετατραπεί σε απειλή.Ας μην πάμε όμως στο άλλο άκρο ,επειδή το πιο ουσιαστικό πρόβλημα ,δεν είναι η αγκαλιά ενός παιδιού ,αλλά τα λάθη και οι παραλείψεις που θα αποκάλυπταν,γιατί φτάσαμε στο να δίνουμε εντολές να μην αγκαλιάζετε τα παιδιά (Ένα εξαιρετικό κείμενο του ψυχολόγου Δημήτρη Σταράκη) #hug #hugging #kids #affection #newworldorder #newworld #bravenewworld

A post shared by Chraniotis Giorgos Official (@chraniotis_giorgos_official) on Sep 24, 2020 at 8:20am PDT