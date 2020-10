Γιώργος Χρανιώτης: Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια της μητέρας του!

Γιορτάζεις σήμερα μαμά και πολύ καλά κάνεις,γιατί σου αξίζει να γιορτάζεις.Έχεις γενέθλια και μεγαλώνεις όμορφα και με υγεία σωματική και ψυχική.Έγινες γιαγιά και σου πάει,χορεύεις τον χορό των μεγάλων μητέρων με χάρη και διονυσιασμό,με διαφορετική σοφία αλλά και όρεξη.Μείνε έτσι,κράτα γερά την υπέροχη τρέλλα σου,συνέχισε να χορεύεις ,να διαβάζεις,να ταξιδεύεις,να μαγεύεις και να μαγεύεσαι,γιατί σε χρειαζόμαστε,σε αγαπάμε και σε θέλουμε δίπλα μας.Κι όπως με κρατάς αγκαλιά στην εικονιζόμενη φωτό,θέλω να σε κρατάω και γώ.Μείνε όμορφη,μέσα κι έξω.Για σένα και για μας.Όλους εμάς #happybirthday #mama #mother #μανουλα #μητερα #μανα #μαναμητεραμαμα

