Δούκισσα Νομικού: Το μήνυμά της προς τους haters!

Σημείωμα αγάπης προς όλους ❤️ Αν θες, μέσα από τα social media, να πεις κάτι κακό, να ειρωνευτείς, να μιλήσεις απότομα ή άσχημα σε κάποιον, απλά σταμάτα να τον ακολουθείς. Μην ξεσπάς τον θυμό σου πάνω του. Ακολούθησε όποιον συμπαθείς και γράψε σε εκείνον έναν καλό λόγο. Μετάτρεψε την κακία σε ευγένεια. Θα φτιάξεις τη μέρα του αποδέκτη της καλής σου ενέργειας. Θα φτιάξεις και τη δική σου μέρα. Η ζωή είναι ομορφότερη όταν στη ψυχή μας υπάρχει καλοσύνη 🙏🏻

A post shared by Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_) on Oct 11, 2020 at 4:51am PDT