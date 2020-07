«Είναι δολοφόνος!»: Σταρ του Χόλιγουντ κατηγορεί τον Τραμπ

Μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού Προέδρου με μάσκα!

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεση της στην πολιτική που ακολουθεί. Αυτή τη φορά όμως, δε δίστασε να αποκαλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ «δολοφόνο».

Η Μίντλερ το έχει ρίξει στον ακτιβισμό τα τελευταία χρόνια! /Φωτογραφία AP Images

Ο λόγος για τη διάσημη ηθοποιό και τραγουδίστρια Μπέτι Μίντλερ που άσκησε σκληρή κριτική στον Αμερικανό Πρόεδρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η 74χρονη σταρ του Χόλιγουντ ανάρτησε ένα άρθρο που κατηγορούσε τον πρόεδρο Τραμπ ότι δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων που προκλήθηκαν από τον Covid-19, σχολιάζοντας ότι είναι ο βασικός υπεύθυνος για τους θανάτους στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν τις 140.000.

«Ένα από τα πιο θλιβερά άρθρα που έχω διαβάσει ποτέ», έγραψε αναφερόμενη στο άρθρο των New York Times με τίτλο «Inside Trump’s Failure: The Rush to Abandon Leadership Role on the Virus».

via @NYTimes: One of the saddest documents you will ever read. #DonaldJTrump is a murderer. Stupid, callous uncaring; all in all the biggest catastrophe to ever befall our poor nation. I can’t stop crying. https://t.co/sq5o3Hp2wQ