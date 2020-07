Το νέο μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη: «Η αγκαλιά της Λάουρας μου...»

Λιγες στιγμες ακομα απο χτες ...στιγμες εκτος τηλεοπτικου φακου ... λιγο πριν την εκπομπη και μεσα απο την εκπομπη πισω απο τις καμερες ! Η αγκαλια και τα χαμογελα με τον σκηνοθετη της τελευταιας μου χρονιας ( Νικο Αγγελοπουλε ησουν υπεροχος , σ ευχαριστω που με συνοδεψες με αγαπη , φροντιδα , υπομονη και γελιο) ... η αγκαλια της Λαουρας μου ... η φωτο που ειμαστε ολοι μαζι την ημερα της γιορτης μου ( οταν ανακοινωσα οτι φευγω ) τοτε που ξαφνιασα για αλλη μια φορα τους συνεργατες αλλα κ την οικογενεια μου ...το ηξεραν αλλα ... και οι καμερες ... παντα στην ζωη μου ... κι εγω εκει για εσας και εσεις για εμενα ! Τωρα σιγα σιγα θα κανω λιγο πισω απο τα φωτα και τις καμερες ... θα παρω τον χρονο μου .... εδω θα τα λεμε πια ... χωρις προγραμμα και ραντεβου , αυθορμητα , μπορει να σας ανεβαζω 10 φωτο στην σειρα η μπορει να χανομαι για μερες .... μην με παρεξηγησετε ... θα ειμαι παντα η Ελενη ...σας ! #eleni #elenitsa

Jul 2, 2020