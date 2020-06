Η Μαρία Μπακοδήμου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της 

Δείτε την άποψη της παρουσιάστριας για τον γάμο

Κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του «Just the 2 of us», η Μαρία Μπακοδήμου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Πριν από λίγες ώρες η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με έναν φίλο της, από το κατάστρωμα του πλοίου φορώντας ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου.

«Πρώτο καράβι της χρονιάς. . Άντε και καλό καλοκαίρι», σχολίασε η Μαρία Μπακοδήμου στην ανάρτησή της.