Ευγενία Μανωλίδου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του Αλέξανδρου

Είναι κάποιες στιγμές που η καθημερινότητα πατάει το "pause"... Την παύση. Στη δική μου ζωή οι στιγμές αυτές είναι κάθε χρόνο τέσσερεις. Η πρώτη είναι η 12η Ιουνίου. Σαν εχθές λοιπόν, πριν από 24 χρόνια, η δική μου ζωή έπαυσε να είναι δική μου και άρχισε να χωρίζεται. Πρώτα στα 2, μετά στα 3, μετά στα 4. Σαν εχθές γεννήθηκε το αγόρι μου, φοιτήτρια εγώ στο Πανεπιστήμιο, ούτε ήξερα τί να κάνω, τί να μην κάνω... Και μου τα έμαθε. Όλα μου τα έμαθε. Είναι η αιτία που έγινα καλύτερη μαμά για τα υπόλοιπα τρία. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω τη στιγμή εκείνη, που μικρό, μικρό αγοράκι μου είπε: "Μαμά, εγώ σε μεγάλωσα..." Ήξερε από τότε. Όλα τα ήξερε. Και συνεχίζει. Να σε χαιρόμαστε αγάπη μου! Πάντα τέλειος! Όπως οι δημιουργίες σου... #birthdayboy #myboy #💙

