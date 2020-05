Γιώργος Τσαλίκης: Τα συγκινητικά λόγια για την Ελένη Μενεγάκη

Αυτή η φωτογραφία με την @elenimenegaki είναι από το αρχείο του @christosbakalogou , μου την έστειλε σήμερα το πρωί τραβηγμένη σε κάποια βραδινή έξοδο το 2003 !!! Είναι μια ωραία ευκαιρία να γράψω 2 λόγια για την Ελένη ! Η πρώτη μου εμφάνιση στην Ελληνική τηλεόραση αγχωμένος με τη Λιτσα Πατέρα να μου κρατάει το χέρι πριν βγω να με ηρεμήσει , άπειρες εκπομπές , γέλια , απρόοπτα ! Η Ελένη με στήριξε και με βοήθησε παρα παρα πολύ !💕🙏🏻💪👍 Σαν αδερφό της , σα δικό της άνθρωπο, σχεδόν σα κομμάτι της παρέας της εκπομπής σε κάθε ευκαιρία ήμουνα εκεί , με καλούσε για να γελάσουμε , να με σπρώξει ακούγοντας ιστορίες για τα παιδιά μου , για τον αδερφό μου , για τη ζωη μου !😂😂⭐️ Με την @elengelali να κατεβαίνει πάντα μετά την εκπομπή και να σχολιάζουμε το ποσο γελάσαμε πάλι 😂😂😂 Τώρα που κάνει αυτό το break για να πάρει αυτές τις ανάσες ψυχής που έχει ανάγκη , είναι μια κατάλληλη στιγμή για να πω μέσα από την καρδιά μου 😍 Ελένη , σε ευχαριστώ για ΟΛΑ ! Να περνάς υπέροχα και όπως εσυ αγαπάς !💕 Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας !😀 Γιωργος .

