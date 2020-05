Γιώργος Τσαλίκης για τη σύζυγό του: «Στη ζωή μου έχω υποκλιθεί τρεις φορές»

Στη ζωη μου έχω υποκλιθεί σαν αυτόπτης μάρτυρας τρεις φορές στο μεγαλείο της γυναικείας δύναμης .. Στο μεγαλείο της μητρότητας ...🙏🏻 Σε αυτό που κανένας μας όσο μάγκας και να είναι δε θα μπορούσε , και με βάση κάποια τεστ πόνου αποδεικνύεται ,να αντέξει ... Αυτό ίσως να είναι και μια εξοικείωση με το «καλημέρα» για αυτά που περνάει μια μάνα , η κάθε μάνα πιστεύω για το παιδί της ... Εξ αλλου γι αυτό λένε φτιάχτηκε η μάνα .. Γιατί ο θεός δε μπορεί να είναι παντού ...!!! @dora_dimitropoulou χρόνια πολλά 💕είμαι περήφανος για σένα 💕 Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου ⭐️

A post shared by Tsalikis (@tsalikisgiorgos) on May 10, 2020 at 7:44am PDT