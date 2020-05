Στικούδη: Αυτό είναι το μυστικό της γυμναστικής και της διατροφής της

Καλημέρα !! Πολλοί με ρωτάτε τι γυμναστική κάνω , ποια είναι η διατροφη μου και τα σχετικά ! Έχω μάθει να αγαπάω το σώμα μου ,να φροντίζω τον εαυτό μου και ποτέ να μην κάνω υπερβολές! Η γυμναστική που κάνω τα τελευταία χρόνια είναι Crossfit στο @stigmabox ! Ναι είναι δύσκολη η γυμναστική αυτή αλλά είναι για όλους αρκεί να ακούμε τον προπονητή μας 😘💪Επισης το νερό είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας , καταναλώνω περίπου 3 λίτρα καθημερινά ! Ωστόσο μη ξεχνάς ότι ένα γυμνασμένο σώμα δεν είναι μόνο εικόνα αλλά και υγεία !! 💕❤️💪👏

