Οικονομάκου: Πήγε κομμωτήριο μετά την καραντίνα–Δείτε το νέο hair look της

We are back✌🏼 Επιστρέφουμε από σήμερα και κάθε μέρα στις 20:00 στον @alphatv 🎬 Εμείς σήμερα μαζευτήκαμε για να κάνουμε άπαντες το τεστ για τον covid-19 και από αύριο ξεκινάμε γυρίσματα τηρώντας ολα τα μέτρα ασφαλείας για να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά με ολοκαίνουργια επεισόδια από το «Έλα στη θέση μου»💋 _________________________________________ #elastithesimou #actress #actresslife #greektv #tvseries #lovemyjob

A post shared by Athina (@athinao1konomakou) on May 11, 2020 at 3:43am PDT