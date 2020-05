Θρήνος για διάσημο ηθοποιό - «Έχασε» τον πατέρα του

Έφυγε από τη ζωή στα 92 του χρόνια ο βετεράνος κωμικός Jerry Stiller, πατέρας του χολιγουντιανού σταρ, Ben Stiller.

Με μία ανάρτηση στο Twitter ο ηθοποιός έγραψε: «Με λύπη ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου Jerry Stiller, έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. Ήταν ένας φοβερός μπαμπάς και παππούς και ο πιο αφοσιωμένος σύζυγος στην Anne για 62 χρόνια. Θα μας λείψει. Σ' αγαπώ μπαμπά».

Ο θρυλικός ηθοποιός Jerry Stiller, ήταν παντρεμένος με την Anne Meara, επίσης ηθοποιό. Μπαμπάς και γιος έχουν συνεργαστεί πολλές φορές κινηματογραφικά και τηλεοπτικά, με πιο γνωστή την ταινία «Zoolander», αλλά και τα «Heavyweights», «Hot Pursuit», «The Heartbreak Kid» και «Zoolander 2».

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5